Dolore Oculare (Oftalmodinia): Corpi Estranei e altre Cause

Se il contatto è avvenuto con sostanze chimiche o irritanti , il primo intervento utile consiste nel lavare abbondantemente l'occhio con acqua fredda o soluzione fisiologica, per almeno 10 minuti. L'unica eccezione è rappresentata dalla calce , che bisogna rimuovere dall'occhio il più rapidamente possibile, senza usare acqua. In ogni caso, le ustioni chimiche rappresentano una vera e propria emergenza oculare che possono avere gravi ripercussioni sull'occhio, pertanto richiedono l'immediata assistenza medica.

Quando si tratta di piccole schegge di legno o di vetro che hanno lesionato la cornea o sono penetrate in altri tessuti dell'occhio, invece, è necessario cercare immediatamente l'intervento di un medico. Nel tentativo di estrarre questi corpi, infatti, si corre il rischio di peggiorare la situazione, lacerando ulteriormente la lesione. Durante l'attesa dei soccorsi, l'infortunato deve evitare di muovere l'occhio; a tal scopo, si può posizionare, senza premere, una garza o una benda sull'occhio ferito per mantenere lo sguardo in posizione fissa, con le palpebre chiuse e ferme.

Come si valuta il Dolore Oculare?

In presenza di dolore oculare è sempre opportuno rivolgersi al medico. La valutazione inizia con la raccolta delle informazioni relative all'insorgenza, alla qualità e alla gravità dell'oftalmodonia. Per indirizzare la diagnosi, è importante che il paziente riferisca i sintomi associati, come fotosensibilità, riduzione dell'acuità visiva, sensazione di corpo estraneo e dolore durante il movimento dell'occhio. Alcuni di questi reperti, infatti, sono utili per definire la causa del dolore oculare. Ad esempio, il prurito e il dolore all'ammiccamento è spesso causato da patologie delle palpebre, congiuntive, corpi estranei o abrasione della cornea. Un dolore più profondo, sordo o lancinante, invece, può indicare la presenza di uveite, sclerite, endoftalmite o glaucoma. Indicative sono anche le manifestazioni extra-oculari concomitanti, quali, ad esempio, febbre e brividi (segni di infezione sistemica), aura (emicrania), dolore al movimento del capo, rinorrea e tosse produttiva (sinusite).

All'anamnesi e alla revisione dei sistemi, segue una visita oculistica approfondita, durante la quale viene valutata l'acuità visiva, la pressione intraoculare (tonometria) e l'integrità delle strutture dell'occhio (oftalmoscopia ed esame con lampada a fessura). Alla diagnostica per immagini (TC o RM), si ricorre nel caso sia sospettata una neurite ottica o se l'eziologia non fosse ancora chiara.