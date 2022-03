Dolore alla Milza: Perché Quando Si Corre? Cause e Come Farlo Passare

La milza è un organo che si trova nella parte sinistra della cavità addominale , tra la parte posteriore del corpo dello stomaco e la faccia anteriore del rene sinistro . Di colore rosso scuro, ha una forma vagamente ovoidale e, in una persona sana, non è palpabile. La milza svolge una funzione di filtraggio meccanico , eliminando dalla circolazione del sangue i globuli rossi vecchi. Inoltre, quest'organo controlla le infezioni e, nel feto fino al quinto mese di gestazione, ha funzione emopoietica, cioè produce le cellule del sangue . La milza è un organo fragile e può danneggiarsi in seguito a forti traumi addominali , quindi viene asportato. In genere, si può condurre una vita normale anche senza milza , anche se in alcuni casi possono subentrare complicanze, come una maggiore incidenza di episodi infettivi.

Il termine medico per indicare il dolore alla milza è splenalgia e, se si manifesta a riposo, deve sempre indurre a sottoporsi ad una visita specialistica, dall' internista o dal gastroenterologo . Il medico effettua l'esame obiettivo palpando la zona, prescrive le analisi del sangue e suggerisce l'esecuzione di un' ecografia per individuare infiammazioni o altre anomalie a carico dell'organo.

In questi casi, il dolore non è accompagnato da altri disturbi fisici o malattie, scompare con il riposo e, se ci si allena progressivamente, diventa più raro.

Il dolore alla milza associato a crescita del tessuto splenico è presente in altre malattie emolitiche croniche , come risultato di un iperattività della milza stessa (la rimozione di globuli rossi difettosi aumenta il carico di lavoro ); si riscontra, quindi, in emoglobinopatie ( talassemie incluse), sferocitosi ereditaria (in cui è alterata la forma degli eritrociti) ed enzimopatie dei globuli rossi (es. deficit di piruvato chinasi).

In alcuni casi, quando non ci sono altre opzioni, viene eseguita una splenectomia , la procedura chirurgica per rimuovere la milza.

La milza funge da fonte di riserva di sangue extra. In una situazione traumatica, in particolare un grave incidente automobilistico in cui un individuo indossa una cintura di sicurezza, la forza dell'impatto può effettivamente causare la rottura della milza e iniziare a sanguinare. Se la lesione è grave, quindi la quantità di sanguinamento è elevata, l' emorragia può rapidamente diventare pericolosa per la vita.

Dolore alla Milza Quando Si Corre

Dolore alla Milza con l’Attività Fisica: Perché Fa Male?

Le persone che

Svolgono attività atletiche eccessive o prolungate , come corsa, basket o allenamento cardio

, come corsa, basket o allenamento cardio Praticano attività fisica senza essere allenate: ad esempio, iniziano a correre e sono alle prime armi, camminano troppo velocemente ecc.

vanno incontro facilmente al dolore alla milza, che in questi casi non è accompagnato da altri disturbi fisici.

Non si conosce in realtà l'esatto motivo per cui la splenalgia compare e una risposta universale al perché faccia male la milza non esiste: diverse sono le tesi in corso di validazione scientifica e, a volte, sono in contraddizione tra loro.

L'ipotesi principale suggerisce che lo sforzo faccia affluire più sangue ai muscoli coinvolti nell'attività fisica e che questo provochi una momentanea carenza di ossigeno e sangue alla milza (e al fegato). Un'altra teoria è che il dolore sia causato dagli organi interni che abbassano il diaframma: si parla di stress a carico dei legamenti viscerali di supporto, che attaccano gli organi addominali al diaframma, e d'irritazione del peritoneo parietale (membrana che riveste la superficie interna della cavità addomino-pelvica). Questo non spiega però il motivo per cui il male alla milza si verifica frequentemente nel nuoto. Inoltre, è stata proposta quale possibile causa la sindrome del legamento arcuato mediano (MALS), una malformazione anatomica rara che comporta una riduzione di sangue agli organi viscerali. C'è anche la possibilità che uno squilibrio di elettroliti nel sangue, come calcio, potassio e sodio, contribuisca al dolore alla milza.

In ogni caso, se la fitta si presenta nel contesto dell'allenamento (ad esempio: dolore alla milza durante la corsa o dopo) non è quasi mai legata ad alcuna malattia.

Dolore alla Milza mentre si corre? Sfatiamo un Mito Quello che noi comunemente chiamiamo "dolore alla milza" durante l'attività fisica, in realtà trova definizione nel dolore addominale transitorio correlato all'esercizio (ETAP, Exercise Related Transient Abdominal Pain). Gli esperti lo chiamano anche dolore all'ipocondrio (regione della cavità addominale compresa tra le arcate costali e fianchi). Dal punto di vista teorico, questi termini scientifici sono, di fatto, generici: il dolore potrebbe coinvolgere potenzialmente qualsiasi parte dell'addome, non riguarderebbe un organo in particolare, quindi né la milza, né il fegato.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Sports Medicine (Morton D, Callister R. Exercise-related transient abdominal pain (ETAP). Sports Med. 2015 Jan;45(1):23-35), sono colpiti dal dolore alla milza soprattutto i giovani, senza distinzione di sesso o corporatura, che praticano discipline, come equitazione e atletica leggera, in cui il busto è:

In posizione estesa ;

; Soggetto a movimenti ripetuti.

Fattori Scatenati il Dolore alla Milza da Sforzo

Mancanza di riscaldamento;

Esercizi ad alta intensità;

Scarso livello di forma fisica;

Basse temperature;

Pasti e bevande in quantità eccessiva nelle due ore precedenti lo sforzo, soprattutto se ricchi di zuccheri.

Nota Bene: essere ben allenati riduce l'incidenza del dolore alla milza, ma non elimina il rischio che questo si possa manifestare.

In uno studio che coinvolgeva 965 atleti di sei discipline diverse, il dolore alla milza è stato riferito da chi praticava nuoto (75%), corsa (69%), equitazione (62%), aerobica (52%), basket (47%) e ciclismo (32%). Il disturbo sembrava non manifestarsi in tutte le sessioni di allenamento: meno del 10% dei casi per il 52% degli atleti, non oltre il 20% per l'82%.

Dolore alla Milza Durante l’Allenamento: Come si Riconosce?

Il dolore alla milza comporta, in genere, dolore acuto, sotto forma di spasmi o fitte, ben localizzato al fianco sinistro. Il dolore alla milza è crampiforme nelle forme lievi, ma può diventare lancinante e trafittivo nei casi gravi.

Dolore alla Milza da Attività Fisica: Come Farlo Passare

Benigno e passeggero, il dolore alla milza da attività fisica scompare, di solito, in pochi minuti dopo aver ridotto lo sforzo o fatto una pausa e, se ci si allena progressivamente, può diventare più raro.

Le possibili opzioni per alleviare il dolore alla milza includono:

Eseguire una respirazione profonda;

Esercitare una pressione sulla zona dolente;

Allungare i muscoli del fianco o piegarsi in avanti.

Come Prevenire il Dolore alla Milza da Sforzo

I suggerimenti per prevenire il dolore alla milza sono similmente aneddotici perché le evidenze da studi scientifici sono limitate per sostenere la loro efficacia.

Per evitare il dolore alla milza quando ci si allena, è possibile adottare le seguenti strategie: