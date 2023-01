Dolore all'ombelico, possibili cause

Introduzione Il più delle volte, si tende a dare poca importanza all'ombelico, sino a che non si avverte uno strano dolore in quell'area dell'addome. Spesso tale problema non rappresenta il sintomo di una patologia, ma se persistente occorre appurarne le cause. Una fitta all'ombelico dovrebbe portare ad un consulto dal proprio medico di base. Se si manifestano altri sintomi come: febbre, sangue nelle feci, dissenteria o difficoltà ad urinare, invece, occorre presentarsi ad un pronto soccorso. Le cause possono essere diverse, anche i trattamenti variano notevolmente. A seconda delle condizioni di base, il medico potrebbe indirizzare verso un gastroenterologo, un chirurgo generale o persino un dermatologo.

Dolore ombelico: cause Morbo di Crohn

Strangolamento ombelicale

Indigestione

Calcoli biliari

Infiammazione

Ernia ombelicale

Appendicite

Strangolamento ombelicale Un'altra causa del dolore all'ombelico è lo strangolamento ombelicale: alla nascita i medici tagliano il cordone ombelicale, che ha nutrito il feto durante la gravidanza, e i muscoli circostanti guariscono. A volte, tuttavia, quei muscoli addominali non si chiudono del tutto. Quando l'intestino o il tessuto adiposo spingono attraverso questa apertura, crea un grande rigonfiamento all'ombelico noto come ernia ombelicale. Le ernie ombelicali si verificano in circa un neonato su cinque. La presentano per larga parte le femmine rispetto ai maschi. Di solito con un'ernia ombelicale l'ombelico è più grande del solito. C'è un tessuto o una membrana che puoi sentire fuoriuscire che è morbido e non si sente come la pelle circostante, e puoi spingerlo indietro. È possibile convivere con un'ernia ombelicale per tutta la vita senza problemi. Tuttavia, a volte il tessuto sporgente può rimanere intrappolato e privato dell'afflusso di sangue, una condizione nota come ernia ombelicale strozzata. Se si avverte dolore, può significare che sta comprimendo l'omento [tessuto nello stomaco] o l'intestino, potenzialmente pericoloso. Il medico potrebbe richiedere una TAC, una radiografia o una risonanza magnetica. Se necessario, rimuoveranno chirurgicamente immediatamente il tessuto interessato. Quindi, se hai un'ernia ombelicale, è una buona idea conoscere i sintomi di un'ernia strozzata. Fare attenzione ai seguenti sintomi: dolore all'ombelico,

arrossamenti

rigonfiamento viola all'ombelico,

costipazione,

febbre,

gonfiore dell'addome e vomito.

Indigestione Il classico dolore da indigestione non si avverte nella parte alta dell'addome, ma all'altezza dell'ombelico, solitamente accompagnato da una sensazione di pienezza o nausea che dura alcune ore. Cibi grassi, cibi fritti e cibi piccanti sono i più comuni fattori scatenanti dell'indigestione. Per combattere l'indigestione, gli specialisti consigliano di evitare cibi ricchi di grassi e fritti, mangiare lentamente, masticare completamente il cibo ed evitare l'esercizio subito dopo un pasto. Gli antiacidi possono aiutare ad alleviare il disagio temporaneo.

Appendicite L'appendice è un minuscolo organo situato dove si incontrano l'intestino tenue e quello crasso. L'appendicite o infiammazione dell'appendice si manifesta spesso con il dolore intorno all'ombelico. In genere l'appendicite inizia come un forte dolore al centro dello stomaco. In poche ore si irradia verso il quadrante inferiore destro dell'addome. E' una infiammazione più comune nelle persone di età compresa tra 15 e 30 anni, e necessita di cure mediche immediate. Se l'appendice si rompe, cosa che può verificarsi entro 48-72 ore dall'inizio dei sintomi, l'infezione risultante può essere molto rischiosa.