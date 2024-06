Dolore al seno in gravidanza va e viene: è normale? Perché succede?

Dolore al seno in gravidanza va e viene: cos’è?

Il dolore al seno è uno dei primi sintomi a manifestarsi all'inizio della gravidanza. La dolorabilità e la tensione mammaria andrà e verrà, ma probabilmente durerà, in una certa misura, per i prossimi nove (e più) mesi.

Quel che vi starete chiedendo è perché il dolore al seno in gravidanza va e viene, quanto durerà e cosa si può fare per alleviare la tensione mammaria nel frattempo?

Cosa significa quando il dolore al seno in gravidanza va e viene?

Il dolore al seno può andare e venire all'inizio della gravidanza o nei mesi successivi. Si potrebbe avvertire un dolore significativo e al risveglio scoprire che è per lo più risolto.

In effetti, alcune future mamme non avvertiranno alcun dolore al seno durante la gravidanza, in modo simile a quante mamme non avranno nausee mattutine; i sintomi della gravidanza variano da persona a persona e il dolore al seno intermittente non è da meno.