Dolore al seno: ciclo o gravidanza? Quali sono le differenze?

La seconda metà del ciclo mestruale è conosciuta come fase luteale , quando il corpo produce più progesterone , ormone chiave che sostiene le prime fasi della gravidanza. Questi livelli raggiungono il picco circa una settimana dopo l' ovulazione , anche se non si rimane incinte.

Il dolore al seno è, infatti, uno dei primi sintomi di gravidanza : può manifestarsi in appena una o due settimane dopo il concepimento . Poiché potrebbe manifestarsi prima che si notino le mancate mestruazioni, il dolore al seno a volte può essere un utile indicatore di gravidanza , ma non è affatto definitivo .

Per distinguere tra sindrome premestruale e gravidanza, è possibile prendere in considerazione:

Il test di gravidanza precoce si può fare otto giorni dopo il concepimento (quando lo sperma feconda l' ovulo ); per risultati più accurati, attendere circa 10-14 giorni dopo aver avuto rapporti sessuali non protetti : per la maggior parte, questo è il momento in cui ci si aspetterebbe che inizino le mestruazioni. Se il ciclo mestruale è irregolare, attendere un numero di giorni pari al ciclo più lungo avuto negli ultimi sei mesi, quindi eseguire il test.

La buona notizia è che non si deve aspettare troppo a lungo per scoprirlo: i test di gravidanza domiciliari sono ora abbastanza accurati da rilevare il 90% delle gravidanze il giorno del ciclo previsto.

Quando preoccuparsi

Dolore al seno da ciclo o gravidanza: quando vedere un medico

Anche se il test di gravidanza non è positivo e le mestruazioni arrivano con più di una o due settimane di ritardo, si dovrebbe consultare il proprio ginecologo. Lo specialista può indicare il dosaggio del beta hCG per verificare la gravidanza, così come può prescrivere altri esami del sangue per cercare anomalie ormonali come un disturbo della tiroide che potrebbe compromettere il ciclo mestruale.

