Dolore al petto: come capire se ha un’origine cardiaca?

Il dolore al petto è uno dei sintomi più noti dell' infarto , ma questa manifestazione può dipendere anche da altre cause. Non tutti i dolori al petto quindi sono riconducibili a un infarto, che consiste nella necrosi di una parte del miocardio , a causa di una mancanza di ossigeno.

In genere, nell'infarto si assiste alla comparsa di un dolore molto intenso e acuto al petto che dura almeno 15 minuti e non varia di intensità. Nella maggior parte dei casi, è avvertito nell'area retrosternale, al centro del petto, e si irradia verso la schiena , il collo, la mascella , lo stomaco o il braccio sinistro.

Come capire se si tratta di un infarto?

In presenza di un dolore sospetto al petto, specie se intenso e non riconducibile ad altre cause, è sempre meglio rivolgersi al pronto soccorso. Qui verranno effettuati tutti gli esami necessario per chiarire la situazione, come l'elettrocardiogramma e le analisi del sangue.