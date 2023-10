Dolore al pene dopo il sesso: cause, quando preoccuparsi e cura

Pene: dolore durante i rapporti Il pene può far male dopo i rapporti? Il dolore al pene che si verifica subito prima, durante o dopo un rapporto sessuale è un'evenienza possibile: si tratta di un sintomo che dipende da cause diverse che possono variare dai problemi neurologici alle malattie dermatologiche, dall'herpes genitale fino alla stanchezza mentale e fisica. Il dolore al pene dopo i rapporti può influire sul piacere sessuale e sulle prestazioni e può persino far perdere interesse nei confronti del sesso o favorire lo sviluppo di ansie a riguardo, nel tempo. Questo articolo esplora cause, sintomi e trattamenti del dolore al pene dopo il sesso: ecco cosa serve sapere. Anche per l'uomo si parla di dispareunia Quando si parla di dispareunia, spesso ci si riferisce al dolore dopo i rapporti declinato al femminile. In realtà, questa forma di dolore genitale, può interessare anche gli uomini. Per il sesso maschile, la dispareunia tende a essere classificata come erezione dolorosa o dolore durante l'eiaculazione. Pene: come è fatto e come funziona Prima di poter approfondire, è utile tornare brevemente su alcuni concetti: Il pene insieme allo scroto , che contiene i testicoli, costituisce l'organo riproduttivo maschile esterno;

insieme allo , che contiene i testicoli, costituisce l'organo riproduttivo maschile esterno; Il pene è formato da una porzione fissa ( radice ), da una porzione mobile ( corpo ) e da un'estremità ( glande );

), da una porzione mobile ( ) e da un'estremità ( ); Il pene è ricoperto da una guaina di tessuto mobile, la cui estremità ( prepuzio ) è unito al glande per mezzo di un sottile segmento di cute molto elastica, definito frenulo .

) è unito al glande per mezzo di un sottile segmento di cute molto elastica, definito . Nella parte interna del pene si trovano i corpi cavernosi, disposti parallelamente, e al di sotto il corpo spongioso. Durante l'erezione, il corpo spongioso appare al tatto e alla vista come un grosso cordone. Nel corpo spongioso e nei corpi cavernosi, ci sono numerosi vasi sanguigni, che governano l'erezione e una grandissima quantità di terminazioni nervose, che assicurano il piacere durante il rapporto sessuale. Shutterstock

Caratteristiche del sintomo Il dolore al pene associato ai rapporti sessuali può manifestarsi in forma episodica (sporadicamente) o cronica (cioè può essere persistente o ricorrente). Questo sintomo può insorgere sin dall'erezione o durante il rapporto sessuale, in seguito all'ingresso, alla penetrazione in profondità o al movimento del pene. Inoltre, può manifestarsi dopo l'eiaculazione dell'uomo. Dolore al pene con il sesso: quando si manifesta Partiamo dalla considerazione che stabilire in quale momento del rapporto sessuale (prima, durante, dopo) si presenta il dolore al pene aiuta a discriminare le cause. Per intenderci: il dolore al pene può presentarsi durante i tentativi di penetrazione oppure durante o dopo il coito; inoltre, il sintomo può esacerbarsi con la frizione del pene contro i tessuti perineali o la stimolazione di strutture annessiali/anali più profonde.

Quando preoccuparsi Dolore al pene dopo il sesso: quando preoccuparsi? Sebbene la maggior parte degli uomini sessualmente attivi avvertano talvolta questo sintomo in forma lieve, un dolore al pene dopo i rapporti persistente o ricorrente può essere motivo di preoccupazione. Se si manifestano sintomi problematici o persistenti associati al dolore al pene, è bene rivolgersi al proprio medico o all'andrologo di riferimento. Questi altri sintomi potrebbero includere: Cambiamenti nello sperma

Eventuali secrezioni dal pene (meato uretrale)

Gonfiore dell'area genitale

Protuberanze o lesioni sul pene o nell'area genitale. Si dovrebbe consultare immediatamente un operatore sanitario nel caso si manifestasse hai un'erezione persistente molto dolorosa, non accompagnata da eccitazione o desiderio sessuale, nota come priapismo. Rappresenta un'emergenza medica che può causare danni permanenti al prepuzio se non trattata, la parafimosi che può verificarsi per l'intrappolamento del prepuzio in una posizione retratta e stenotica dietro il glande (in pratica, il prepuzio retratto rimane bloccato dietro la punta del pene e non può essere tirato in avanti durante l'erezione).