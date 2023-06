Dolore al Clitoride: perché fa male? Quando è normale e quando no

A causa della sua spiccata sensibilità, il clitoride è soggetto a dolore. Tuttavia, ciò non significa che sia normale e che dovrebbe essere semplicemente ignorato o sopportato, poiché potrebbe essere un sintomo indicativo di una condizione patologica sottostante che va trattata e non di una "semplice" ipersensibilità.

Ipersensibilità del clitoride

Entro certi limiti, l'ipersensibilità del clitoride è un fenomeno da considerarsi fisiologico e va rapportato alla risposta sessuale.

Possibile che la stimolazione del Clitoride sia fastidiosa?

La grande quantità di terminazioni nervose concentrate sul glande del clitoride rende l'organo particolarmente sensibile al tatto e alla pressione. Per questo, può capitare che alcune persone sperimentino fastidio o addirittura dolore quando lo toccano in modo diretto, soprattutto se si decide di "accorciare i tempi". Evitare simile evenienza durante un'esperienza sessuale è possibile, non iniziando subito a sollecitare il clitoride, ma rivolgendosi ad altre zone erogene: è sufficiente attendere il naturale contributo dell'eccitamento che renderà il glande più visibile e più raggiungibile. In alternativa, è possibile sospendere la stimolazione della zona e tornaci dopo poco. In generale, non è mai molto efficace stimolare a lungo la stessa parte con le medesime modalità e intensità: la varietà può aiutare molto, anche con l'ipersensibilità.

Come varia la sensibilità del Clitoride?

La sensibilità del clitoride varia in funzione dello stato di eccitamento e delle variazioni della risposta sessuale, per questo può accadere che il tocco o la stimolazione diretta sia fastidiosa o addirittura dolorosa.

In particolare:

Nelle prime fasi , quando il tessuto erettile non è ancora completamente irrorato, il clitoride potrebbe risultare troppo sensibile per essere toccato in modo diretto. Questo momento è ottimo momento, però, per esplorare la zona, premendo il cappuccio tra le dita ed esercitando movimenti circolari con una pressione crescente. Man mano che l'eccitazione aumenta, una stimolazione più diretta del glande può intensificare la sensazione.

, quando il tessuto erettile non è ancora completamente irrorato, il clitoride potrebbe risultare per essere toccato in modo diretto. Questo momento è ottimo momento, però, per esplorare la zona, premendo il cappuccio tra le dita ed esercitando movimenti circolari con una pressione crescente. Man mano che l'eccitazione aumenta, una stimolazione più diretta del glande può intensificare la sensazione. Quando l'eccitazione raggiunge livelli più alti, paradossalmente, il glande può diventare ipersensibile, quindi una stimolazione clitoridea meno diretta, leggera e delicata è spesso più confortevole.

Dopo l'orgasmo clitorideo, il clitoride va incontro ad una sorta di periodo refrattario e toccarlo può evocare una sensazione di fastidio (se non di dolore) per via dell'irrorazione sanguigna e dell'inturgidimento. In un certo senso, quindi, il clitoride non è sempre "disponibile" all'orgasmo e, in ciascun rapporto, è più probabile raggiungere un numero limitato di orgasmi mediante la sola stimolazione clitoridea. Se con la penetrazione si raggiunge di nuovo l'orgasmo, il disagio a livello del clitoride può aumentare.

In ogni caso, non esiste un metodo universale o una tecnica specifica da adottare per stimolare il clitoride, ma occorre sperimentare e comprendere quali siano le proprie preferenze (ritmo, pressione ecc.) per rendere l'esperienza piacevole e confortevole.

Il cappuccio del clitoride (o prepuzio clitoride) gioca un ruolo davvero importante nella protezione della parte più sensibile del clitoride. Per fare un paragone, copre parte del clitoride come il "cappuccio di una felpa". Si tratta, infatti di un'estensione delle piccole labbra, così posizionato per proteggere il clitoride molto sensibile dalla stimolazione in momenti indesiderati. Durante l'eccitamento, il clitoride s'inturgidisce, spingendo indietro il cappuccio del clitoride; si comporta essenzialmente nello stesso modo in cui fa un prepuzio su un pene. Proprio come il tuo clitoride, il cappuccio del clitoride può variare di dimensioni: in alcune persone potrebbe essere più carnoso, mentre in altre è più sottile e stretto.

