Dolore ai Testicoli (Orchialgia): Cos’è? Cause e Cosa Fare

Cos’è Cosa s’intende per Dolore ai Testicoli? Per dolore ai testicoli (anche detto orchialgia) s'intende la sensazione uni- o bilaterale localizzata nei testicoli e nell'area circostante, talvolta irradiata lungo il cordone spermatico nella parte inferiore dell'addome. Shutterstock Questo sintomo riconosce cause molto diverse e può assumere varie caratteristiche a seconda della condizione che ne è all'origine (es. infiammazioni, traumi, torsione del funicolo ecc.) e del grado di coinvolgimento del/i testicolo/i e delle formazioni annesse. Generalmente, l'orchialgia si presenta in associazione ad altri sintomi, i quali variano in relazione al fattore causale. Tipicamente, l'insorgenza è improvvisa e grave; peraltro, l'intensità può variare da un dolore acuto accompagnato da nausea e vomito, fino ad un dolore sordo cronico. In ogni caso, il dolore ai testicoli merita sempre un approfondimento medico e, una volta individuata la causa scatenante, il medico indicherà un trattamento specifico e mirato per risolvere o alleviare il problema. Testicoli (in breve) Shutterstock Definiti anche gonadi maschili , i testicoli fanno parte dell'apparato genitale e svolgono l'importante compito di produrre il testosterone e gli spermatozoi .

, i testicoli fanno parte dell'apparato genitale e svolgono l'importante compito di produrre il e gli . Dal punto di vista strutturale, ciascun testicolo è costituito al suo interno da numerosissimi condotti disposti a spirale e dai canali seminali, entro cui si formano gli spermatozoi, mentre la produzione del testosterone avviene in minuscole strutture chiamate cellule di Leydig .

e dai entro cui si formano gli spermatozoi, mentre la produzione del testosterone avviene in minuscole strutture chiamate . Epididimo e dotto deferente sono i principali canali seminali. Il primo è costituito da una fittissima rete di minuscoli canali attorcigliati e posti contro la parete esterna posteriore di ciascun testicolo. L'epididimo è collegato al dotto deferente contenuto nel funicolo spermatico e connesso, a sua volta, alle vescichette seminali.

Cause e Fattori di Rischio Il dolore ai testicoli può essere conseguenza di numerose condizioni: dalle infiammazioni dovute ad un trauma, alle infezioni o alla costrizione in un indumento troppo stretto, fino al tumore testicolare (nonostante quest'ultimo sia il più delle volte asintomatico). Il dolore testicolare può essere provocato da diverse condizioni morbose a carico dei testicoli e/o delle formazioni annesse, come epididimo e guaine scrotali. A volte, questo sintomo può essere riflesso, cioè può non dipendere direttamente da una patologia testicolare, come nel caso dell'ernia inguinale o dei calcoli renali. Dolore ai Testicoli: Chi è più colpito? Il dolore riferito a uno o entrambi i testicoli è un sintomo che può presentarsi a qualunque età. Dolore ai Testicoli: Quali sono le Cause principali? Shutterstock Un trauma nella zona testicolare spesso produce un dolore intenso, che si risolve in poco tempo, senza complicazioni. Se il colpo subito è particolarmente violento, però, può provocare un ematocele (raccolta di sangue che circonda il testicolo), condizione che richiede un intervento medico d'urgenza. Altre cause comuni di dolore testicolare sono: Epididimite (infiammazione a carico dell'epididimo, spesso dovuta a malattie sessualmente trasmesse);

(infiammazione a carico dell'epididimo, spesso dovuta a malattie sessualmente trasmesse); Varicocele (dilatazione delle vene che drenano il sangue dal testicolo);

(dilatazione delle vene che drenano il sangue dal testicolo); Orchite (infiammazione di uno o entrambi i testicoli);

(infiammazione di uno o entrambi i testicoli); Idrocele (raccolta di liquido sieroso nello scroto);

(raccolta di liquido sieroso nello scroto); Cisti dell'epididimo. Cause meno comuni, ma potenzialmente gravi di dolore ai testicoli includono: Torsione di un testicolo all'interno dello scroto ;

; Tumore al testicolo;

Ipertensione epididimale. Dolore ai Testicoli Riflesso L'orchialgia può essere talvolta riflessa, cioè riferita al testicolo, ma causata da affezioni di altro tipo. A provocare il problema può essere, per esempio, un'ernia inguinale, dovuta alla discesa nello scroto di una parte dell'intestino. Anche la presenza di calcoli renali, infiammazioni della prostata (prostatite) e neuropatie possono provocare dolore testicolare. Altre Possibili Cause di Dolore ai Testicoli Neuropatia diabetica

Parotite

Infezione del tratto urinario (UTI)

Dolore testicolare idiopatico (causa sconosciuta)

Quando Preoccuparsi Attenzione! Qualsiasi dolore improvviso e grave (coerente con una torsione testicolare), associato a trauma o alla percezione di un nodulo all'interno del testicolo dovrebbe richiedere una valutazione medica immediata. Dolore ai Testicoli: Quando Preoccuparsi? Il dolore ai testicoli non va mai sottovalutato, poiché può essere un segnale importante di eventi deleteri sulla fertilità. Per tale motivo, è sempre opportuno rivolgersi al medico, per gli accertamenti più adeguati al proprio caso. In particolare, va posta particolare attenzione nei casi in cui il sintomo sia correlato all'eiaculazione: in questi casi, bisogna sospettare un'ostruzione (parziale o completa) dei dotti eiaculatori, che può causare retrostasi spermatica, da cui consegue una distensione delle vie seminali prossimali (epididimo). Anche a fronte di un dolore sordo che coinvolge lo scroto e si prolunga per giorni, senza essere riconducibile ad una causa precisa (come può essere un trauma) è necessario rivolgersi al proprio medico, anche in assenza di evidenti segni di infiammazione, cioè rossore, gonfiore, pelle calda al tatto e febbre.

Diagnosi La valutazione del dolore testicolare è diretta soprattutto alla ricerca di cause reversibili o gravi. L'iter diagnostico per stabilire le cause prevede innanzitutto l'anamnesi, cioè con la raccolta di informazioni sulla storia clinica del paziente, ponendo ad esso domande sui sintomi riscontrati, sulle condizioni generali di salute, sull'eventuale utilizzo di farmaci, sulle abitudini sessuali e così via. All'anamnesi segue una visita andrologica o urologica completa, valutazione molto efficace nel rilevare problemi gravi. In alcuni casi, sono indicati test aggiuntivi come l'analisi delle urine o l'ecografia scrotale. Dolore ai Testicoli: Esami per la Diagnosi In presenza di un dolore ai testicoli di probabile eziologia infettiva, un ruolo importante nella diagnosi è ricoperto dall'analisi delle urine e del sangue. In particolare, l'urinocoltura ha lo scopo di dimostrare la presenza di infezioni e di identificare gli eventuali patogeni responsabili. Allo stesso scopo possono essere eseguite: Analisi del liquido seminale ( coltura del liquido spermatico e spermiogramma );

e ); Tampone uretrale. Per completare il quadro clinico, può essere indicata un'ecografia testicolare con doppler dei vasi spermatici e lo spermiogramma, esame che consente di evidenziare anomalie di numero, motilità e morfologia degli spermatozoi.