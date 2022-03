Dolore ai Reni (Male ai Reni): Cosa Può Essere e Cosa Fare

Intervenire tempestivamente è importante non solo per alleviare il dolore , che può essere molto fastidioso , ma anche per evitare pericolose complicazioni, che possono favorire, tra l'altro, lo sviluppo di una pielonefrite . Per questo motivo, è bene consultare il proprio medico per scoprire cosa sta causando il dolore ai reni e stabilire il trattamento giusto.

Cause e Fattori di Rischio

Quali Sono le Funzioni dei Reni (in breve)

La funzione primaria dei reni consiste nel produrre l'urina, filtrando il sangue dalle sostanze di rifiuto o comunque presenti in eccesso. Da ciascun rene, parte un sottile tubicino chiamato uretere, deputato al trasporto d'urina. I due ureteri, di destra e di sinistra, riversano il proprio contenuto in un organo cavo - la vescica urinaria - che accumula l'urina tra una minzione e l'altra. Quando la vescica si riempie oltre un certo livello, il soggetto avverte il bisogno di urinare; così, con l'atto chiamato minzione, la vescica si svuota e l'urina viene espulsa all'esterno attraverso un singolo tubicino collegato alla vescica e chiamato uretra.

Quali sono le Cause del Dolore ai Reni?

Le cause del dolore ai reni comprendono:

Infezioni del tratto urinario : le infezioni del tratto urinario (UTI) sono disturbi che possono riguardare diversi tratti dell'apparato urinario. La maggior parte delle UTI si verifica nella vescica e nell'uretra (tratto urinario inferiore), ma le infezioni possono interessare anche reni e ureteri (tratto urinario superiore). Le UTI sono causate da agenti infettivi, solitamente batteri provenienti dall'intestino (come l'Escherichia coli), che possono arrivare alle vie urinarie risalendo l'uretra dall'area ano-genitale. Oltre a questa via, detta ascendente proprio per la risalita dei patogeni dall'esterno, i germi, seppur più raramente, possono raggiungere le vie urinarie anche per via ematica e linfatica. Le infezioni delle vie urinarie possono causare dolore durante la minzione, febbre e necessità di urinare spesso. Le infezioni urinarie presentano, in genere, un decorso benigno, a patto che vengano trattate adeguatamente. Qualche volta, però, questi disturbi possono essere molto fastidiosi e cronicizzare, cioè ripresentarsi in modo frequente nella stessa persona. Inoltre, se trascurati, possono dar luogo a complicanze molto gravi, come l'infezione dei reni, detta pielonefrite, l'insufficienza renale o, addirittura, la setticemia. Per questo motivo, le infezioni delle vie urinarie non devono mai essere sottovalutate;

(nefrite e pielonefrite); Nefrolitiasi (calcolo renale).

Quest'ultima evenienza - cioè i calcoli renali - è una delle cause più comuni di dolore ai reni. Si tratta di concrezioni solide che risultano della precipitazione e dall'aggregazione di alcune sostanze - presenti allo stato di ipersaturazione - nelle urine (come fosfati, ossalati, calcio, acido urico e cistina). Con il passare del tempo, i calcoli passano dal rene all'uretere, quindi alla vescica, per poi essere espulsi con le urine. La migrazione di un calcolo nelle vie urinarie, si manifesta con una crisi estremamente dolorosa (colica), spesso notturna, che inizia dalla fossa lombare e si irradia all'ipocondrio destro o sinistro, verso gli organi genitali e le cosce. Pertanto, questi "sassolini" possono essere causa di dolore nella regione lombare, malessere generale, dolore pelvico, nausea, vomito, ematuria e, talvolta, possono ostruire l'uretere, ostacolando il normale deflusso di urina dai reni alla vescica. Questo può favorire, tra l'altro, lo sviluppo di infezioni del tratto urinario e pielonefrite. Le concrezioni più grandi, oltre ad essere molto dolorose da eliminare, potrebbero rendere necessario un intervento chirurgico per rimuoverle.

Il dolore ai reni può manifestarsi anche in caso di cistopielite, condizione infiammatoria, spesso di origine infettiva, che coinvolge contemporaneamente la vescica urinaria ed il bacinetto renale.

Il male ai reni si può riscontrare anche in caso di:

Il dolore da lesione renale potrebbe essere lieve o molto forte, a seconda di quanto gravemente sono coinvolti i reni.

Nota Bene: è possibile avere una di queste condizioni e non avere dolore ai reni. Per esempio, il cancro del rene potrebbe non causare mal di reni o altri sintomi nella fase iniziale e, man mano che peggiora, potrebbe manifestarsi un dolore che non scompare nel fianco, nella schiena o nell'addome, assieme a febbre o sangue nelle urine. D'altra parte, questi sintomi non sempre significano che è presente un tumore: anche molti altri problemi di salute possono causare questi sintomi. Per questo, la valutazione del medico è fondamentale, non solo per discriminare tra le possibili cause, quale sia il reale motivo del proprio malessere, ma anche per stabilire un trattamento adeguato al proprio caso.