Menopausa, Premenopausa e Alterazioni del Ciclo Mestruale

Questo articolo raccoglie tutte quelle parole utili a comprendere un argomento vasto come la menopausa.

Quando si parla di menopausa ci si imbatte in una serie di termini, talvolta non immediatamente comprensibili, che servono a descriverne la sintomatologia e le caratteristiche salienti.

" Ovocita ", " oocito ", " ovulo " e " cellula uovo " sono tutti sinonimi del gamete femminile maturo che, se fecondato , dà origine ad una nuova vita; in caso contrario si sfalda nel giro di 12-24 ore dalla sua liberazione.

Per descrivere le suddette alterazioni, i medici usano spesso termini tecnici che - come tali - possono risultare di difficile comprensione.

Dal greco "klimakter" che vuol dire "gradino", "scalino", "difficoltà", " climaterio " è il termine che identifica il passaggio dalla maturità sessuale alla senescenza , in un arco di tempo che comprende una premenopausa ed una postmenopausa (solitamente varia dai 42 ai 54 anni).

Di conseguenza, possiamo parlare di menopausa solamente quando le mestruazioni cessano definitivamente ed in modo irreversibile.

Alterazioni del Flusso Mestruale

Alterazioni del Flusso Mestruale in Eccesso

"Ipermenorrea" indica la presenza di un flusso mestruale particolarmente abbondante, che può essere a comparsa ciclica più o meno regolare; in quest'ultimo caso il flusso, oltre ad essere abbondante, si prolunga anche nella fase intermestruale e si parla pertanto di menometrorragia.

Il semplice termine "metrorragia", invece, indica una perdita ematica di origine uterina durante il periodo intermestruale.

Alterazioni del Flusso Mestruale in Difetto

"Ipomenorrea" indica un'anomalia nell'entità del flusso mestruale, che risulta scarso per quantità e durata.

Alterazioni dell'Intervallo tra un Flusso e l'altro

"Oligomenorrea" indica una condizione in cui le mestruazioni sono distanziate da intervalli più lunghi rispetto ai canonici 28-30 giorni del ciclo supposto "normale".

Polimenorrea è la condizione inversa alla precedente, in cui le mestruazioni sono distanziate da intervalli di tempo più brevi rispetto alla norma.

Il termine "amenorrea" si usa per indicare la scomparsa del ciclo mestruale da almeno tre mesi. Dal momento che può esservi comunque liberazione spontanea di una cellula uovo anche dopo lunghi periodi di assenza del ciclo, è bene, in via precauzionale, continuare l'uso di contraccettivi nei due anni successivi all'ultimo ciclo.