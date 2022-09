Il dito a martello del piede è il risultato di uno squilibrio che mette sotto pressione muscoli , tendini e/o legamenti , normalmente deputati a mantenere la naturale posizione della dita; se la punta rimane piegata in una posizione abbastanza a lungo , i muscoli e le articolazioni si contraggono e non possono estendere la falange distale. Questa flessione forzata rende impossibile l'estensione della punta del dito.

Sulla parte superiore dell'articolazione centrale del dito a martello, possono svilupparsi calli e duroni per lo sfregamento della pelle contro l'interno delle scarpe. Inizialmente, le dita a martello sono flessibili e possono essere corrette con semplici accorgimenti ma, se la deformità non viene trattata, le articolazioni possono irrigidirsi e richiedere un intervento chirurgico. Pertanto, ritardare il trattamento del dito a martello del piede può causare danni funzionali permanenti o rendere più difficile la guarigione.

Trattamento

Come si cura il Dito a Martello del Piede?

Il trattamento del dito a martello del piede può essere conservativo o, nel caso la deformazione sia ormai cronica, chirurgico.

Trattamento conservativo

All'inizio, il disturbo è correggibile passivamente, ma, in genere, richiede diverso tempo per risolversi. Pertanto, se l'articolazione coinvolta è ancora flessibile, il medico potrebbe consigliare di:

Optare per calzature più spaziose e comode per evitare il mal posizionamento delle dita del piede

Indossare inserti per scarpe (ortesi), cuscinetti e tutori per correggere la deformazione e alleviare la pressione sulla cute

Inoltre, il medico potrebbe suggerire esercizi, come raccogliere delle biglie o accartocciare un asciugamano con le dita dei piedi, per allungare e rafforzare i muscoli.

Trattamento chirurgico

Se i trattamenti conservativi non aiutano ad alleviare il disturbo o se l'articolazione del dito è rigida (non più mobile), il medico può raccomandare un intervento chirurgico per rilasciare il tendine che impedisce al dito a martello di rimanere esteso. La chirurgia viene generalmente eseguita in regime ambulatoriale utilizzando un anestetico locale. La procedura effettiva dipenderà dal tipo e dall'entità della deformità. In alcuni casi, il chirurgo potrebbe anche rimuovere un pezzo di osso per raddrizzare il dito.

Leggi anche: