Disuria (Difficoltà ad Urinare): Cosa Significa il Bruciore Durante la Minzione?

La disuria può essere attribuita anche a patologie infiammatorie NON INFETTIVE , come:

Nella maggior parte dei casi, la disuria è espressione di un' infezione delle basse vie urinarie (IVU responsabili di flogosi dell'uretra o della vescica), tuttavia può essere presente anche in un'IVU del tratto superiore , colpendo anche ureteri e reni (come la pielonefrite ). In quest'ultimo caso, viene compromessa la capacità di concentrazione renale (motivo principale della minzione frequente ).

La disuria è spesso accompagnata da una sensazione di bruciore quando si fa pipì e, spesso, è associata all' aumentata frequenza ( pollachiuria ) e all' urgenza della minzione .

In alcuni casi, possono essere necessari un tampone uretrale o vaginale e un test per le malattie a trasmissione sessuale .

Per individuare le cause della disuria è previsto il seguente iter diagnostico:

Trattamento e Rimedi

Come viene trattata la Disuria (Minzione Dolorosa)?

Il trattamento per la disuria dipende dalla causa del dolore o della sensazione di bruciore. Il primo passo consiste nel determinare se questo sintomo è causato da infezioni, infiammazioni, fattori alimentari o un problema con la vescica o la prostata.

La gestione delle infezioni urinarie prevede un trattamento farmacologico, spesso con antibiotici o antisettici urinari che devono essere prescritti dal medico. La terapia deve essere seguita per tutto il periodo indicato, anche quando i sintomi tendono a scomparire rapidamente; il rischio di una sospensione anticipata del trattamento, è di sviluppare recidive e di favorire la resistenza batterica agli antibiotici.

In presenza di un'infezione più grave, può essere necessario il ricovero ospedaliero e ricorrere al trattamento antibiotico per via endovenosa. La pielonefrite, in particolare, se non è riconosciuta e trattata rapidamente, può provocare danni permanenti e compromettere la funzionalità renale, portando addirittura alla necessità di ricorrere alla dialisi.

Infine, se l'infezione è sostenuta da difetti anatomici dell'apparato urinario, si può ricorrere alla correzione chirurgica dell'anomalia stessa.

La disuria causata da patologie di altra natura si risolve trattando la malattia all'origine del disturbo.

Come Si Previene la Disuria?

La disuria non si può prevenire, ma si possono adottare misure igieniche e uno stile di vita che favoriscono la salute del tratto urinario. Per esempio, è importante bere ogni giorno la corretta quantità di liquidi (almeno due litri di acqua al giorno), lavarsi le mani prima e dopo aver utilizzato il bagno, praticare una corretta igiene intima e cambiare frequentemente tamponi e assorbenti.