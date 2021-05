Come Riconoscerlo

Diagnosi DPTS: il Manuale Diagnostico e Statico dei Disturbi Mentali

Shutterstock

Gli eventi americani sono stati per noi l'occasione - di certo poco gradita - per affrontare una condizione, nota come disturbo post traumatico da stress, molto importante per la nostra vita quotidiana.

Il DPTS (sigla che sta appunto per disturbo post traumatico da stress), infatti, ricorre molto spesso nella vita di numerose persone, dopo eventi quali aggressione personale violenta, notizia di una malattia minacciosa per la vita, disastri naturali o provocati, gravi incidenti automobilistici ecc.

Per questi individui, spesso, c'è solo l'intervento medico, utilissimo, ma non esaustivo, e i farmaci risultano la soluzione più gettonata.

Noi riteniamo, invece, che sia utile il ricorso alla psicoterapia e per questo riportiamo di seguito i criteri diagnostici del DSM V edizione che chiunque può utilizzare per individuare con sicurezza ed oggettività il disturbo post traumatico da stress.

Questi criteri non garantiscono risultati terapeutici, ma sono un utile mezzo descrittivo.