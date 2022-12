Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS)

Cos'è e Come si Manifesta

"Sono stata violentata quando avevo 25 anni. A lungo, ho parlato della violenza come se fosse qualcosa accaduto a qualcun'altro. Ero perfettamente consapevole che era successo a me, ma non provavo alcuna emozione. Allora ho cominciato ad avere dei flashback. In genere erano improvvisi e avevano l'effetto di una doccia fredda. Ero terrorizzata. Improvvisamente stavo rivivendo la violenza. Ogni istante era sorprendente. Non mi accorgevo di nulla di quello che succedeva attorno a me, ero in una bolla, come se galleggiassi a mezz'aria. Ed era spaventoso. Avere un flashback può spremerti ogni energia."

Shutterstock

"Ho subito la violenza la settimana prima di Natale e non posso credere all'ansia e al terrore che provo ogni anno in prossimità della data dell'anniversario. È come se vedessi un lupo rabbioso. Non riesco a rilassarmi, non posso dormire, non voglio vedere nessuno. Mi chiedo se sarò mai libera da questo problema terribile"

"In ogni occasione sociale, provavo paura. Ero ansioso prima ancora di uscire di casa e questa sensazione si intensificava all'avvicinarsi di una lezione all'università, una festa, o qualunque altra cosa. Stavo male di stomaco quasi avessi l'influenza. Il mio cuore palpitava, i palmi delle mani diventavano sudati e avevo questa sensazione di distacco da me stesso e da tutti gli altri."

"Quando camminavo in una stanza piena di gente, diventavo rosso e mi sentivo come se avessi gli occhi di tutti su di me. Mi sentivo in imbarazzo a stare in piedi in un angolo da solo ma non riuscivo a pensare a qualcosa da dire a qualcuno. Era umiliante. Mi sentivo così impacciato da non veder l'ora di andarmene."



"Sono spaventato a morte anche solo dall'idea di volare e non lo farò mai più. Comincio a temere un viaggio in aereo un mese prima di dover partire. E' una sensazione terribile quando il portello dell'aeroplano si chiude e mi sento intrappolato. Il mio cuore batte frenetico e sudo tantissimo. Quando l'aeroplano comincia a salire si è rafforzata la sensazione di non poter uscire. Quando penso al volo, mi vedo perdere il controllo, impazzire e arrampicarmi sulle pareti, ma naturalmente non ho mai fatto una cosa del genere. Non ho paura di precipitare o delle turbolenze ma da quella sensazione di essere bloccato. Ogni volta che ho pensato di cambiare lavoro, ho pensato, "Mi verrà chiesto di volare?"

" Attualmente vado soltanto in posti in cui posso guidare o prendere un treno. I miei amici sottolineano sempre che non potrei scendere neanche da un treno che viaggia ad alta velocità, allora perché i treni non mi danno fastidio? Io semplicemente dico che non si tratta di una paura razionale."

Queste tre dichiarazioni rilasciate da persone che hanno vissuto o sarebbe meglio dire subìto eventi traumatici fanno intuire quale sia l'entità degli stress subiti e delle loro conseguenze. Scendiamo un po' di più nei dettagli:

Il disturbo post-traumatico da stress (DPTS) è simile al "disturbo acuto da stress" con la differenza che in questo caso i sintomi durano per più di un mese e si differenziano per alcuni particolari.