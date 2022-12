Quando parliamo comunemente di "personalità multiple" , intendiamo in Psicologia la manifestazione tipica dei sintomi del disturbo dissociativo d'identità. Il disturbo dissociativo d'identità consiste in una disgregazione dell'identità in due o più parti distinte, ognuna con il suo modo di pensare e relazionarsi con l'ambiente. Gli effetti di questa scissione possono essere molto impattanti, al punto da essere spesso interpretati come delle esperienze di possessione spiritica. In effetti, l'identità è ciò che caratterizza la persona nella sua unicità, è il nucleo che permette di riconoscersi ed essere riconosciuti dagli altri come individui unici e irripetibili. Nel disturbo dissociativo d'identità, invece, si verifica una discontinuità del senso di sé e una compromissione della consapevolezza delle proprie azioni, dovuta anche all' amnesia dissociativa che caratterizza la sintomatologia. La percezione del senso di sé e dei propri comportamenti risulta, quindi, molto alterata e le diverse identità sembrano completamente indipendenti, prendendo il controllo in maniera ricorsiva.

● Disturbo dissociativo d'identità (DID) ● Amnesia dissociativa ● Disturbo di depersonalizzazione e derealizzazione ● Disturbo dissociativo non specifico

Come funziona la dissociazione?

Si ipotizza che l'eziologia del disturbo dissociativo d'identità sia legata a una predisposizione ereditaria, aggravata, in seguito, da eventi traumatici. Esiste, infatti, una correlazione tra lo sviluppo di un disturbo dissociativo e trauma o abuso in età infantile.

La dissociazione è un meccanismo di coping, ossia uno tra i comportamenti che possiamo adottare per gestire le situazioni percepite

come pericolose o fonte di stress. Attraverso la dissociazione smettiamo di "sentirci parte" di un evento per noi molto stressante, evitandolo e allontanandoci dalle sue conseguenze spiacevoli: questo meccanismo, anche se disadattivo, ha una funzione protettiva nei confronti della persona che lo mette in atto. Durante un'esperienza traumatica, infatti, il distacco protettivo dalla realtà, innescato dalla dissociazione, porta a credere che quella situazione stia accadendo a un'altra persona, diversa da noi: qualcuno che "costruiamo" con lo scopo di interrompere il contatto con il mondo reale e dissociarci da un presente troppo doloroso per essere vissuto in prima persona.

Quando questa costruzione diventa la nostra principale strategia per affrontare le difficoltà e per gestire gli stimoli emotivamente

disturbanti, si crea, quindi, uno stato di coscienza parallelo e un'identità frammentata che ha ripercussioni su molteplici aree della psiche. Pertanto, il disturbo dissociativo d'identità è il risultato del consolidamento della risposta dissociativa ripetitiva a seguito di eventi stressanti ed emozioni intense.

Sembra, quindi, che il disturbo dissociativo d'identità abbia origine da situazioni traumatiche avvenute durante l'infanzia, quali abusi fisici, emotivi e sessuali, soprattutto se gravi, ricorsivi e prolungati nel tempo. Chi ha vissuto ripetute esperienze traumatiche in età infantile, non essendo ancora in grado di costruirsi dei confini personali e mantenere la propria identità,

può aver trovato nei comportamenti dissociativi la principale risposta alle situazioni di pericolo. Una risposta che si consolida e diventa ripetitiva ogni qual volta si ha a che fare con una fonte di stress.