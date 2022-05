Disturbo Borderline di Personalità: Cos’è, Sintomi e Terapia

Un ruolo importante nello sviluppo di tale condizione può essere la crescita in un ambiente invalidante, nel quale l'espressione delle emozioni, dei pensieri e delle sensazioni fisiche non solo non viene riconosciuta, ma spesso viene banalizzata con reazioni inappropriate. Ciò produce effetti patogeni sul soggetto che presenta difficoltà a comprendere, esprimere e modulare il proprio stato emotivo. Una carenza affettiva, una famiglia molto autoritaria o un evento traumatico verificatosi precocemente durante l'infanzia possono agire da fattori predisponenti. Anche la perdita, l'abbandono e il bullismo possono contribuire.

Le cause del disturbo borderline di personalità non sono completamente comprese, ma è condivisa l'opinione che questa condizione possa rappresentare il risultato della complessa combinazione di più fattori ambientali, biologici e genetici . Questi interverrebbero nel corso dello sviluppo dell'individuo, influenzandone il comportamento ed il pensiero.

Le persone con disturbo borderline di personalità hanno sbalzi d'umore estremi, relazioni instabili e difficoltà a controllare le proprie emozioni. Inoltre, il disturbo correla ad un rischio maggiore di suicidio e comportamento autodistruttivo, pertanto è probabile siano intraprese azioni pericolose o dannose, come la guida spericolata, il sesso promiscuo o non sicuro, il gioco d'azzardo, le spese folli, le abbuffate , l'abuso di droghe o il sabotare il successo abbandonando improvvisamente un buon lavoro o ponendo fine a una relazione positiva.

Diagnosi

La diagnosi del disturbo borderline di personalità prevede la valutazione clinica da parte di uno specialista con analisi dei sintomi e della storia medica. Il medico può anche eseguire un esame fisico e test di laboratorio per escludere condizioni mediche che potrebbero contribuire ai sintomi.

Come viene formulata la diagnosi di Disturbo Borderline di Personalità?

Il disturbo borderline di personalità è il disturbo di personalità che più comunemente giunge all'osservazione clinica. Per la diagnosi si fa riferimento prevalentemente ai criteri riportati nel DSM (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali).

In particolare, per essere diagnosticato, l'individuo borderline deve sperimentare cinque o più dei seguenti sintomi in una varietà di contesti:

Sforzi per evitare l'abbandono

Instabilità emotiva

Sensazioni di vuoto

Disturbi dell'identità

Comportamenti impulsivi

Rabbia inappropriata e intensa

Relazioni interpersonali instabili

Comportamenti suicidi o autolesionistici

Sintomi transitori paranoici o dissociativi

I soggetti con un disturbo di personalità spesso non hanno consapevolezza della loro condizione e presentano sintomi d'esordio come ansia, depressione, abuso di sostanze o altri problemi non associati in maniera evidente alla malattia di cui soffrono. Tuttavia, un senso di disagio (es. fastidio, rabbia o reazioni di difesa) durante l'interazione tra medico e paziente può essere interpretato come un indizio precoce della personalità borderline.

Un medico o un terapeuta escluderà anche le condizioni di salute mentale che possono causare sintomi simili. Ciò include il disturbo bipolare, il disturbo istrionico di personalità e il disturbo narcisistico di personalità.