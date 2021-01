Disturbi d'Ansia

Disturbo d'Ansia Generalizzato (DAG)

Cos'è il Disturbo d'Ansia Generalizzato?

Il disturbo d'ansia generalizzato (DAG) ha una prevalenza del 5% circa ed in più dei 2/3 dei casi si associa ad un'altra malattia psichiatrica, come il disturbo di panico, le fobie o la depressione.

Shutterstock

L'esordio è più comune nell'adulto giovane, intorno ai 20 anni. È caratterizzato da ansia e preoccupazione eccessive nei confronti di parecchie situazioni od attività, come per esempio prestazioni lavorative o scolastiche. Ad esse, si associano almeno 3 sintomi neurovegetativi come: irrequietezza, tensione, irritabilità, difficoltà di concentrazione, vuoti di memoria, facile affaticabilità, turbe del sonno. Queste manifestazioni causano disagio significativo e devono durare almeno 6 mesi, affinchè si possa fare diagnosi di DAG.

L'andamento è tendenzialmente cronico, ed è comune la sua evoluzione verso il disturbo di panico o la depressione.

La gestione prevede la psicoterapia e la terapia farmacologica con ansiolitici e/o antidepressivi.