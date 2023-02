Disturbo da Alimentazione Incontrollata (BED): cosa è, diagnosi e trattamento

Non si commetta però l'errore di credere che la persona "non si renda conto" della propria condizione; il binge eater accoglie le abbuffate nella routine, come dimostra la perpetua sua disponibilità di cibo, pur continuando a sperimentare la compulsività e tutte le emozioni negative che ne conseguono.

La definizione stessa di "abbuffata" non è delle più semplici; diciamo che, rispetto a un comportamento alimentare inadeguatamente eccessivo, l'abbuffata disfunzionale può avere la caratteristica di sovrastare la volontà della persona e la sua consapevolezza . Sono tipiche le dichiarazioni di "non ricordare cosa e quanto si ha mangiato" oppure di "aver divorato senza alcun ordine o logica tutto ciò a disposizione".

L' abbuffata è il sintomo principale del disturbo da alimentazione incontrollata; tuttavia, non tutti coloro che mangiano in modo incontrollato sono affetti da BED.

Il BED si sviluppa più spesso come risultato o effetto collaterale della depressione , anche se la depressione stessa potrebbe derivare dall'insoddisfazione per la propria forma fisica. È così che si instaura il loop tipico dei DCA, dal quale risulta molto complesso uscire senza un aiuto adeguato.

Come per altri disturbi alimentari , quello da alimentazione incontrollata è un " disturbo espressivo "; rappresenta cioè l'espressione di problemi psicologici più profondi .

Il disturbo da alimentazione incontrollata è stato incluso per la prima volta nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali ( DSM ) nel 1994 come una particolare "caratteristica" aspecifica dei disturbi alimentari o come un disturbo alimentare non altrimenti specificato.

episodi frequenti e ricorrenti di abbuffate (una volta alla settimana o più per un periodo di diversi mesi) che non sono regolarmente seguiti da comportamenti compensatori inappropriati volti a prevenire l' aumento di peso .

Trattamento del disturbo da alimentazione incontrollata

Sono mezzi terapici per il trattamento del disturbo da alimentazione incontrollata il counseling psicologico e la somministrazione di alcuni farmaci (come la lisdexamfetamina e gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina o SSRI).

In linea generale, è sempre consigliato il trattamento multidisciplinare (psicologo, psichiatra, internista e dietista).

Counseling psicologico

La terapia cognitivo comportamentale (CBT) si è dimostrata una forma di trattamento più efficace per il BED rispetto ai programmi comportamentali per la perdita di peso.

Il 50% degli individui BED ottiene una remissione completa dalle abbuffate e il 68-90% riduce la quantità di episodi di abbuffate.

a CBT ha anche dimostrato efficacia per affrontare i problemi di immagine corporea e le comorbilità psichiatriche (ad esempio la depressione) associate al disturbo.

L'obiettivo della CBT è interrompere il comportamento delle abbuffate, imparare a creare un normale programma alimentare, cambiare la percezione del peso e delle proprie forme, e sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti del proprio corpo.

Sebbene questo trattamento abbia successo nell'eliminare gli episodi di abbuffate, non porta alla perdita di peso in maniera diretta.

Revisioni recenti hanno concluso che gli interventi psicologici come la psicoterapia e gli interventi comportamentali sono più efficaci degli interventi farmacologici per il trattamento del disturbo da alimentazione incontrollata.

Una meta-analisi ha concluso che la psicoterapia basata sulla CBT non solo ha migliorato significativamente la sintomatologia del binge eating, ma ha anche ridotto significativamente il BMI.

Farmaci

A partire dal 2021, la lisdexamfetamina è il primo e unico farmaco formalmente approvato dalla USFDA per il trattamento del BED, e viene utilizzato per il trattamento dei casi da moderati a gravi negli adulti.

Si ritiene che la lisdexamfetamina tratti il BED attraverso una combinazione di effetti sull'appetito e sulla sazietà, sulla sensazione di appagamento e sui processi cognitivi, tra cui l'attenzione, l'impulsività e l'inibizione comportamentale.

Nel trattamento del disturbo da alimentazione incontrollata vengono utilizzate altre tre classi di farmaci: antidepressivi, anticonvulsivanti e farmaci anti-obesità.

I farmaci antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) riducono efficacemente gli episodi di abbuffate e il peso.

Allo stesso modo, i farmaci anticonvulsivanti come topiramato e zonisamide possono essere in grado di sopprimere efficacemente l'appetito. Tuttavia, l'efficacia a lungo termine dei farmaci per il disturbo da alimentazione incontrollata è attualmente sconosciuta. Per i pazienti BED con episodi maniacali, si raccomanda risperidone. Se i pazienti affetti da BED soffrono di depressione bipolare, è più appropriato utilizzare la lamotrigina.

In base agli esperimenti, farmaci antidepressivi, anticonvulsivanti e farmaci anti-obesità sono superiori al placebo nel ridurre le abbuffate.

I farmaci non sono tuttavia considerati una scelta primaria perché gli approcci psicoterapeutici, come la CBT, sono più efficaci.

Una meta-analisi ha concluso che l'uso di farmaci non ha ridotto gli episodi di abbuffate e il BMI dopo il trattamento a 6-12 mesi; ciò indica un potenziale di ricaduta dopo la sospensione.

Sebbene alcuni pazienti possano trarre beneficio dai farmaci anticonvulsivanti e anti-obesità per la perdita di peso, come fentermina/topiramato, non vengono considerati veri e propri coadiuvanti della psicoterapia.

Il blocco dei recettori degli oppioidi porta a una minore assunzione di cibo. Inoltre, il bupropione e il naltrexone, usati insieme, possono causare perdita di peso. La loro combinazione alla psicoterapia CBT può portare a risultati migliori per il BED.

Chirurgia

La chirurgia bariatrica è stata proposta come approccio per il trattamento del disturbo da alimentazione incontrollata; una recente meta-analisi ha mostrato che circa due terzi delle persone che cercano questo tipo di intervento chirurgico per perdere peso soffre di BED.

Diversamente dalle persone sane, prima dell'intervento chirurgico, i pazienti tendono ad avere risultati di perdita di peso peggiori e hanno maggiori probabilità di continuare a mostrare comportamenti alimentari negativi.

Interventi sullo stile di vita

Altri trattamenti per il BED includono gli interventi sullo stile di vita come allenamento fisico, gruppi di supporto tra pari e indagini sulle anomalie ormonali.