Secondo le stime ufficiali, sarebbero almeno sei milioni gli italiani che soffrono di disturbi alla tiroide , fra cui ipotiroidismo , ipertiroidismo , noduli e tiroidite . Molti pensano che il sintomo più comune di una tiroide che funziona male sia rappresentato dalle oscillazioni del peso corporeo : in realtà, ciò è vero solo in parte. I segnali dei disturbi alla tiroide , infatti, possono essere molti e non in tutte le persone si manifestano allo stesso modo.

Questo spiega perché in presenza di disturbi alla tiroide possono comparire tanti sintomi diversi.

La tiroide è una ghiandola localizzata nella regione anteriore del collo, davanti alla laringe , che ha la forma di una piccola farfalla. È essenziale per l'organismo, perché produce due ormoni contenenti iodio che controllano moltissime funzioni: la tiroxina o T4 e la triodotironina o T3 . Per esempio, essi hanno un ruolo nei processi di accrescimento e di sviluppo dell'organism o; nella regolazione del metabolismo , ossia l'insieme dei complessi meccanismi attraverso i quali il corpo ricava dagli alimenti l' energia necessaria per vivere; nella produzione del calore e nei processi di accumulo e di distribuzione di acqua e sali minerali nell'organismo. Ma non solo. Questi ormoni partecipano anche al controllo de:

I sintomi principali

I segnali dei disturbi alla tiroide sono molteplici: non sempre compaiono tutti contemporaneamente e in alcune persone può succedere che se ne manifestino solo una parte. Ecco quali sono quelli principali.

Le oscillazioni di peso

L'ipotiroidismo, ossia la ridotta funzionalità della tiroide, con scarsa produzione di ormoni tiroidei, può favorire un aumento di peso. Ciò non significa, però, che quando si accumulano chili in eccesso sia sempre e solo "colpa" di questa problematica: spesso le ragioni sono altre. L'ipertiroidismo, ossia l'esagerata attività della ghiandola che è accompagnata da una sintesi massiccia di ormoni tiroidei, invece, può avere l'effetto opposto e provocare dimagrimento. Se un soggetto perde peso in maniera inspiegata, senza che presenti altri fattori favorenti un calo corporeo, come diete, malattie, eventi stressanti sia fisici sia psichici, allora è consigliabile procedere con una valutazione tiroidea.

La stanchezza

Fra i segnali dei disturbi alla tiroide c'è anche la stanchezza, fisica e mentale. Attenzione, però: l'esaurimento psico-fisico può essere un campanello di allarme di un ipotiroidismo e di un ipertiroidismo, ma anche di tante altre malattie. Ecco perché è fondamentale che la persona non lo trascuri, ma faccia attenzione a quando e in che modo si manifesta ed, eventualmente, a quali altri sintomi si associa. In questo modo, è più facile inquadrare il problema di base.

L'affaticamento muscolare

L'ipertiroidismo può comportare un danno dell'attività muscolare. Ecco perché chi ne è colpito può manifestare una fiacchezza fisica, con difficoltà e scarsa rapidità nello svolgere alcuni movimenti banali, come salire e scendere i gradini, alzarsi dalla sedia, sollevare pesi anche contenuti. È come se i suoi muscoli fossero usurati per un uso eccessivo impiego.

L'irrequietezza

Chi soffre di ipertiroidismo tende a essere molto attivo e vitale, spesso è addirittura iperattivo, molto frenetico, nervoso, inquieto, quasi ansioso. Può anche presentare problemi di insonnia. Se non cura la sua malattia, può finire con l'esaurirsi mentalmente perché accumula impegni, stress e attività, spendendo molte energie senza recuperarne a sufficienza. Alla lunga, quindi, si affatica sotto mentalmente.

Le alterazioni delle sensazioni di caldo e freddo

La tiroide controlla anche la temperatura interna dell'organismo. Se non funziona bene, possono subentrare alterazioni nella sensazione di caldo e freddo. Le persone ipotiroidee tenderanno a essere freddolose e ad avere freddo, mentre quelle ipertiroidee ad avere sempre caldo, tanto da sudare in modo abbondante e da non tollerare le alte temperature.

Il gonfiore al collo

Talvolta, ma non sempre, le malattie della tiroide, inclusi i noduli, possono causare un gonfiore al collo. Bisogna considerare, però, che questo sintomo può essere collegato anche ad altre malattie.