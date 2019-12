Disturbi transitori del ritmo Sonno-Veglia

Le condizioni di completo isolamento sono in grado di eliminare l'azione dei sincronizzatori ambientali, in queste situazioni gli oscillatori interni tendono ad assumere ritmi diversi da quello di 24 ore (l'uomo free-running tende a sincronizzarsi in modo preferenziale sul ritmo di 25 ore) e possono desincronizzarsi tra loro (Lungaresi E., 2005; G. Coccagna., 2000).

Tutte le attività biologiche presentano periodiche variazioni circadiane . Il Sonno e la veglia costituiscono un tipico esempio di queste variazioni, ma non bisogna dimenticare che anche altre importanti funzioni biologiche, come la temperatura corporea , la pressione arteriosa , la frequenza cardiaca , la produzione di ormoni , vanno incontro a ritmiche modificazioni nel corso delle 24 ore. Queste fluttuazioni periodiche sono legate alla funzionalità di strutture nervose specifiche, i cosiddetti oscillatori interni, che vengono abitualmente sincronizzati su ritmi di 24. Tra i fattori ambientali che influenzano gli oscillatori interni vi sono il contatto sociale e il ciclo luce-buio che giocano un ruolo determinante.

Cause

Nei disturbi del ritmo Sonno-veglia sono comprese sindromi cliniche determinate da fattori esterni, come il rapido cambiamento del fuso orario a seguito di voli transmeridiani e i turni di lavoro notturno a rotazione, e altre sindromi che sembrano invece avere una componente endogena, come quella del periodo di sonno ritardato (o avanzato) e quella da ritmo Sonno-veglia non di 24 ore.

In tutte queste sindromi, indipendentemente dalle cause che le determinano, si realizza uno sfasamento del ritmo Sonno-veglia rispetto agli abituali sincronizzatori ambientali, con conseguente comparsa di una patologia che riguarda il momento in cui il Sonno e la veglia compaiono. Il paziente non riesce a dormire quando lo desidera, quando ha necessità o si aspetterebbe di farlo. Va inoltre rilevato che insonnie o ipersonnie di lunga durata possono determinare profonde alterazioni del ritmo sonno-veglia che costituiscono importanti fattori di aggravamento e di mantenimento della sintomatologia (Sudhansu Chokroverty., 2000; Coccagna G.; Smirne S., 1993).

Secondo la classificazione della AASM (Classification Committee., 1979) i disturbi del ritmo Sonno-veglia si dividono in: Disturbi transitori e Disturbi persistenti.

I disturbi transitori sono: