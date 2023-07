Introduzione Di fronte a sintomi come intorpidimento a un lato del corpo, problemi di vista, difficoltà di linguaggio, viene automatico pensare a un ictus. In realtà, non sempre è così: ci sono, infatti, dei campanelli di allarme che possono trarre in inganno perché comuni ad altre malattie. Ci sono almeno sei disturbi che possono essere confusi con l'ictus.

Ictus, che cos’è L'ictus è una malattia che colpisce il cervello a causa di un problema circolatorio, infatti si verifica quando l'afflusso di sangue al cervello viene bloccato per colpa di un ostacolo o di una rottura. L'ictus ischemico deriva dalla chiusura di una delle arterie che portano il sangue al cervello a opera di un ostacolo improvviso, come un grumo di sangue che giunge dal cuore, un frammento che si stacca dalle carotidi o una placca di colesterolo presente nelle arterie del cervello. L'ictus emorragico, invece, deriva dalla rottura di un'arteria cerebrale, fenomeno che a sua volta può dipendere da un aumento della pressione arteriosa o da una malformazione della parete arteriosa (aneurisma). In tutti i casi, in caso di ictus si assiste alla morte delle cellule cerebrali, di conseguenza le parti del corpo controllate da tali cellule cerebrali perdono la loro funzione.

I sintomi più comuni Mancata forza o sensibilità o paralisi , che compaiono all'improvviso in una parte del corpo

, che compaiono all'improvviso in una parte del corpo Difficoltà a trovare le parole, a capire ciò che stanno dicendo gli altri o semplice impaccio nella articolazione delle parole perché una parte della faccia si paralizza.

perché una parte della faccia si paralizza. Bocca storta

Problema improvviso alla vista, come non vedere più da un occhio o visione sdoppiata.

Perdita di equilibrio

Vertigine

Mancanza di coordinazione

Perché non è sempre facile capire se si tratta di ictus Sintomi come problemi di linguaggio, disturbi della vista, debolezza, intorpidimento su un lato del corpo possono essere comuni anche ad altre malattie. Basti pensare che secondo un articolo pubblicato nel dicembre 2021 su ‌Annals of Medicine, fino alla metà delle persone che si recano in ospedale per un sospetto ictus finisce per ricevere un altro tipo di diagnosi. Infatti, ci sono malattie che provocano segni simili a quelli dell'ictus, ma senza causare danni neurologici o tissutali nel cervello. Ovviamente, nel caso in cui si sia soggetti a questi campanelli di allarme è sempre importante chiamare i soccorsi perché non si può sapere in anticipo che cosa sta succedendo e se si tratta di ictus serve un intervento tempestivo.

I campanelli di allarme che possono trarre in inganno Biascicamento

Confusione

Mal di testa

Vertigini

Debolezza o intorpidimento

o intorpidimento Vomito Quelli appena elencati sono i sintomi che più comunemente creano confusione, vengono cioè considerati sintomi dell'ictus, ma dipendono da altre malattie.

Ipoglicemia Quando lo zucchero nel sangue scende al di sotto dei valori considerati normali, possono comparire pallore, tremolio, sudorazione, stordimento. Man mano che la situazione peggiora, possono subentrare sintomi simili a quelli dell'ictus tra cui confusione, perdita di coordinazione, linguaggio confuso o visione offuscata. Un basso livello di zucchero nel sangue si verifica più spesso nelle persone con diabete, malattie renali, malattie del fegato o malattie cardiache avanzate, ma può verificarsi a causa del consumo eccessivo di alcol, di determinati squilibri o carenze ormonali, di esercizio intenso.

Basso livello di sodio nel sangue I livelli troppo bassi di sodio nel sangue possono dipendere dall'uso di farmaci diuretici, dal consumo di troppo alcol, da una grave diarrea o dall'impiego di alcuni inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). In tutti i casi, possono causare mal di testa o nausea, confusione, debolezza muscolare o contrazioni, difficoltà a respirare e quindi indurre a sospettare un ictus.

Emicrania Sembra impossibile che un ictus possa essere scambiato per emicrania, eppure secondo i dati del Journal of Clinical Neuroscience, quasi l'8% delle imitazioni di ictus sono proprio emicranie. In effetti, bisogna sapere che in alcune persone questa malattia può causare forti dolori (soprattutto intorno alle tempie), nausea, vomito, sensibilità alla luce e al suono, debolezza o intorpidimento su un lato del corpo, difficoltà a parlare e problemi di vista: tutti disturbi che possono essere confusi con segnali di ictus.

Disturbi dell'equilibrio I disturbi dell'equilibrio, come la sindrome vestibolare periferica, in genere si verificano quando i sensori di equilibrio posti nelle orecchie non funzionano correttamente e non riescono a inviare segnali adeguati al cervello. Questa situazione può offuscare la vista, far sentire una persona stordita o disorientata o addirittura farla inciampare o cadere. In alcuni casi potrebbero comparire anche ansia o nausea. A loro volta, i disturbi dell'equilibrio potrebbero dipendere da varie cause, fra cui infezioni, problemi all'orecchio interno, alcuni farmaci, lesioni cerebrali. Chiunque può essere colpito, ma sono più comuni negli anziani.

Convulsioni Le convulsioni sono movimenti involontari e incontrollati della muscolatura volontaria, a causa di un mal funzionamento della attività elettrica nel cervello. Secondo i dati del Journal of Clinical Neuroscience rappresentano il 13% delle imitazioni di ictus. Possono causare tremore, confusione o perdita di coscienza, ma anche debolezza o intorpidimento da un lato del corpo, difficoltà a parlare o problemi di vista: tutti sintomi che possono far pensare all'ictus. Le convulsioni sono solitamente causate dall'epilessia, ma possono anche essere scatenate anche da un'infezione, febbre alta, basso contenuto di sodio nel sangue o persino mancanza di sonno.

Sclerosi multipla La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica in cui, a causa di danni al cervello e alla colonna vertebrale, possono subentrare problemi di comunicazione tra i nervi. Spesso, i sintomi possono manifestarsi improvvisamente e, in alcuni casi, possono assomigliare molto a quelli di un ictus. Alcuni dei segni precoci più comuni includono problemi di vista, problemi di equilibrio, debolezza e difficoltà a pensare chiaramente, insieme a sensibilità al calore, intorpidimento dei piedi e frequente bisogno di urinare.

Paralisi di Bell La paralisi di Bell è un disturbo neurologico che dipende da un mal funzionamento di un nervo che controlla i muscoli del viso, di solito a causa di un'infezione o di una lesione. Si manifesta con un'improvvisa debolezza o una paralisi del viso: la persona può avere un sopracciglio o una bocca cadenti, sbavare da un lato della bocca o avere difficoltà a chiudere una palpebra. Di solito, la paralisi non è permanente e si risolve entro poche settimane o mesi.