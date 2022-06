Lo shock termico che l'organismo subisce quando si passa dal caldo ad un locale refrigerato, in cui è attivo il condizionatore, può causare disturbi, specialmente in soggetti anziani , bambini, immunodepressi , allergici e a chi soffre di patologie a carattere respiratorio. Raffreddore, mal di gola e febbre , tuttavia, possono insorgere nonostante l'assenza di malattie o fragilità, se l'aria condizionata viene usata a lungo e in maniera scorretta.

Durante i mesi estivi, soprattutto complice la forte ondata di caldo che caratterizza sempre di più l'estate, l'uso di condizionatori è ampiamente diffuso. L'aria condizionata, però, se da una parte consente di poter vivere senza boccheggiare dall'afa, può causare malessere e disturbi anche seri. La colpa è del malfunzionamento o della scorretta manutenzione del condizionatore, ma anche e soprattutto dei bruschi cambiamenti di temperatura. Passando da ambienti molto caldi, come l'esterno, ad ambienti climatizzati come casa, uffici, negozi e auto, il rischio di ammalarsi è elevato: raffreddore , mal di gola , occhi secchi e infezioni alle vie respirsatorie sono tra i disturbi più comuni.

Disturbi comuni causati dal condizionatore

Quando non viene usato correttamente il condizionatore, come ad esempio impostare temperature troppo basse rispetto a quelle esterne, o avere eccessiva copertura per ambienti piccoli, ma anche tenere acceso il condizionatore tutta la notte, possono insorgere alcuni disturbi, alcuni più comuni, altri più seri.

Tra i sintomi da disturbo di aria condizionata più comuni, troviamo: