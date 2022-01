Disturbi alimentari: fondi per la cura e il sostegno alle famiglie

Anoressia, bulimia, binge eating sono i disturbi del comportamento alimentare che coinvolgono 3,5 mln di italiani, di cui il 70% in età adolescenziale e preadolescenziale. Durante la pandemia da Covid-19 , inoltre, l'approccio al cibo di migliaia di giovani ha subito conseguenze negative, così come i disturbi conclamati sono sensibilmente peggiorati. Il Senato ha votato un emendamento che istituisce un Fondo presso il Ministero della Salute per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell' alimentazione , stanziando 25milioni di euro, da utilizzare nel prossimo biennio: 2022 e 2023. Un ulteriore passo è stato compoito dal Ministero della Salute, ossia quello di istituire un'area dedicata ai Disturbi della Nutrizione dell'Alimentazione (DAN) nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), perchè oggi tutti i soggetti trattati sono inseriti nell'area di Salute Mentale, che non contempla l'approccio multidisciplinare necessario alle prestazioni fondamentali per chi soffre di tali disturbi.

Disturbi Alimentari: Fondi stanziati

Il governo ha stanziato i fondi a sostegno delle diverse famiglie che si trovano ad affrontare i disturbi del comportamento alimentare dei figli o delle persone care, in assenza di sostegno e valide risposte da parte del servizio pubblico in cui, in molti casi, manca proprio l'assistenza dovuta per carenza di ambulatori dedicati a queste patologie che, va ricordato, possono rivelarsi anche letali. Il ministero ha destinato al contrasto dei disturbi alimentari un finanziamento per tutte le regioni, che sarà ripartito in: 15 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni per il 2023.

I fondi verranno destinati per la valutazione epidemiologica dei pazienti che soffrono di disturbi alimentari. Durante la pandemia i casi sono amentati di oltre il 30%, ed il tracciamento (parola assai utilizzata in relazione al virus Covid-19) risulta fondamentale. Occorrerà un approccio multidisciplinare per il trattamento dei pazienti in centi specializzati pubblici, che contemplino sostegno di psichiatri e psicologi che imposteranno l'azione terapeutico dopo i primi colloqui con il paziente; di nutrizionisti ed endocrinologi che si occuperanno della riabilitazione nutrizionale in pazienti che hanno un passato (e un presente) alimentare totalmente squilibrato e malsano.