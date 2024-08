Distorsione alla caviglia: cosa fare e quanto ci mette a guarire. Si può camminare?

Il trattamento dipende dalla gravità della lesione. Sebbene l'autocura e gli antidolorifici da banco risultino, di solito, sufficienti, potrebbe essere necessaria una valutazione medico-ortopedica per rivelare quanto grave sia il danno e per determinare il trattamento più appropriato.

Si verifica quando si flette, si torce o si ruota la caviglia in modo eccessivo o improvviso. E', in definitiva, una "forzatura" dell'articolazione oltre il normale range di movimento, con conseguente danno alle fasce di tessuto contenitivo

Il tempo necessario per tornare a camminare varia in base alla gravità. Molto spesso, la caviglia può appoggiare parzialmente già dopo la prima settimana; prima di aumentare il carico, ne possono essere necessarie due.

In fase sub-acuta lo scopo del trattamento è quello di sottoporre il tessuto leso ad una serie di sollecitazioni meccaniche , utili per promuovere l'orientamento fisiologico delle fibre collagene .

Il protocollo più accreditato per le lesioni acute è il P.R.I.C.E. Protection Rest Ice Compression Elevation. In fase acuta gli obiettivi sono:

Nei casi in cui è sufficiente l'automedicazione, e non è necessario l'intervento chirurgico, è possibile procedere con il trattamento conservativo.

Cosa fare se prendo una storta e mi trovo da solo senza mezzi o persone nei paraggi?

Prima di tutto, poniamo l'attenzione sull' importanza di non praticare mai sport da soli, soprattutto in luoghi isolati e/o privi di mezzi di comunicazione .

Il rischio è, appunto, quello di non poter fronteggiare adeguatamente una situazione di emergenza.

Oggi sono disponibili numerose soluzioni, come segnalatori GPS piccoli e compatti, oltre a validi supporti per il trasporto del telefono cellulare.

A ogni modo, qualora si riporti una distorsione alla caviglia in luoghi avversi, lontano da possibili soccorsi, per prima cosa è bene non togliersi la scarpa per esaminare la lesione

Il conseguente dolore associato a gonfiore potrebbe infatti ostacolare il reinserimento del piede nella scarpa.

In secondo luogo, se possibile, sarà indispensabile tentare di raggiungere il primo centro abitato o il primo mezzo di comunicazione.

Deambulare con entrambe le gambe sarà impossibile, ragione per la quale si consiglia l'utilizzo di un supporto di fortuna, come un bastone. Anche irrigidire l'articolazione può essere di aiuto; comprimere la zona può diminuire il gonfiore, ma attenzione a non esagerare bloccando eccessivamente l'afflusso di sangue per lunghi periodi.