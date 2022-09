Distonia cervicale: cos'è e come si tratta

In circa il 70% dei soggetti con distonia cervicale, le iniezioni di tossina botulinica nei muscoli colpiti possono ridurre gli spasmi dolorosi per 1-4 mesi e consentire che si corregga la postura e la testa torni in posizione più normale. Le iniezioni eseguite da neurologi o fisiatri esperti, nella maggior parte dei casi con una guida strumentale (ecografica o EMG), per avere beneficio, devono tuttavia essere ripetute ogni 3-4 mesi perché il beneficio della tossina botulinica svanisce nel tempo. In alcuni soggetti che ricevono ripetutamene iniezioni botuliniche, il corpo produce anticorpi che disattivano la tossina. Il trattamento con la tossina botulinica riduce il dolore nel 90% dei casi, e migliora postura e movimenti per oltre il 70%.

Il risultato del trattamento migliora se associato ad un trattamento neuroriabilitativo che migliora la postura del capo e allevia la contrattura dei muscoli.