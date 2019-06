La disodontiasi può essere riscontrata nel corso di una visita odontoiatrica, soprattutto nel caso un dente ritardi la sua fisiologica eruzione. Per la diagnosi, occorre l'ispezione del cavo orale (cioè con l'osservazione diretta) e l'esecuzione di una radiografia endorale o una panoramica (ortopantomografia) per analizzare la posizione del dente non erotto e constatarne i rapporti con gli elementi attigui. Questi esami possono servire a pianificare al meglio la strategia terapeutica ideale, per ridurre al minimo il rischio di lesioni a strutture estremamente delicate come il nervo alveolare inferiore.