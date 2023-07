Fra i principali rischi delle temperature torride e dell'umidità elevata c'è la disidratazione , ossia la carenza di acqua nell'organismo. Si tratta di una situazione spesso sottovalutata, ma molto pericolosa: se non si interviene e la carenza progredisce infatti possono subentrare conseguenze molto serie . Ecco perché è importante sapere quali sono i sintomi della disidratazione e come correre ai ripari.

Che cosa succede con il caldo

L'organismo umano è composto per la maggior parte di acqua, un elemento essenziale per il corretto svolgimento di tutti i processi organici, dalla circolazione alla digestione, dall'eliminazione delle scorie metaboliche all'assorbimento, trasporto e utilizzo di nutrienti, dalla detossinazione al trasporto dei nutrienti.

Ecco perché è fondamentale mantenere sempre un livello costante di idratazione così da garantire l'efficienza di tutte le funzioni del corpo. L'organismo non è in grado di immagazzinare e fare scorta di acqua, per cui la quantità che si perde ogni giorno va ripristinata dall'esterno, ma in estate conservare questo equilibrio non è sempre facile.

Infatti, caldo e afa fanno aumentare la temperatura interna, che invece deve rimanere sempre costante, attorno ai 36- 37 gradi per garantire lo stato di salute.

Interviene allora il sistema di termoregolazione interno, che ha proprio il compito di regolare la temperatura interna, attivando una serie di meccanismi per disperdere il calore in eccesso. Innanzitutto aumenta la produzione di sudore, che evaporando raffredda il corpo. Se le temperature esterne sono molto elevate, con il sudore si possono perdere anche 1,5 litri di liquidi ogni ora.

A ciò si devono aggiungere una perdita d'acqua tramite la respirazione e una con l'urina, altri due sistemi usati per eliminare il calore. Se quindi non si reintegrano le perdite, si rischia di andare incontro a disidratazione.