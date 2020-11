Introduzione Importanza dell’Acqua e Disidratazione Shutterstock L'acqua è una sostanza e un nutriente fondamentale per l'organismo umano. Non a caso, senza poter contare su di essa, l'essere umano è in grado di sopravvivere soltanto per alcuni giorni. L'acqua è il costituente principale dell'organismo umano: rappresenta, infatti, tra il 50 e l'80% del peso corporeo di un essere umano (50%, nelle persone anziane, e 80%, nei bambini). L'importanza dell'acqua è da ricercarsi, ovviamente, nelle sue funzioni, che sono: Regolare il volume cellulare e la temperatura corporea;

Favorire i processi digestivi;

Consentire il trasporto dei nutrienti e la rimozione delle scorie metaboliche. La carenza di acqua nell'organismo umano prende il nome di disidratazione.

Associata a una perdita di sali, la disidratazione è una condizione molto pericolosa: una diminuzione del 6-7% dell'acqua corporea totale, infatti, è sufficiente per mettere in pericolo la sopravvivenza dell'essere umano. Per approfondire: Disidratazione: Cos'è?

Disidratazione nei Bambini I bambini sono soggetti particolarmente a rischio di disidratazione, più degli adulti.

La disidratazione nei bambini è una condizione molto temuta.

Essa si manifesta con segni e sintomi abbastanza specifici; pertanto, è bene conoscerli, per poter intervenire per tempo nel modo più appropriato.

Come anticipato, nei bambini, l'acqua presente nell'organismo rappresenta l'80% del peso corporeo. Per evitare che un bambino vada incontro a uno stato di disidratazione è fondamentale porre attenzione a tutto ciò che determina una perdita di acqua corporea e provvedere a un adeguato apporto del nutriente dall'esterno. Per esempio, è molto importante tenere conto della consistenza delle feci (la presenza di diarrea protratta nel tempo comporta una notevole perdita di acqua) o di una condizione di vomito ripetuto; inoltre, è indispensabile considerare le perdite di acqua verificatesi tramite la sudorazione (perdite sulle quali incidono fattori come l'attività motoria dell'individuo e, specie nei più piccoli, il vestiario). Disidratazione nei Bambini: Perché è pericolosa? Sia nei bambini che negli adulti, la disidratazione è pericolosa per diversi motivi; ecco quali: In un organismo disidratato, il meccanismo della sudorazione si blocca, in modo da risparmiare la poca acqua rimasta nel corpo.

La mancata secrezione di sudore, però, causa un notevole surriscaldamento organico, con ripercussioni negative sul centro termoregolatorio ipotalamico (si veda articolo dedcato al colpo di calore). In presenza di disidratazione, la volemia si riduce; di conseguenza, il sangue circola meno bene nei vasi, il cuore si affatica e può insorgere, nei casi estremi, il collasso cardiocircolatorio.

Sintomi Disidratazione: i Sintomi tipici nel Bambino Nei neonati e nei bambini, la disidratazione si manifesta tipicamente con: Secchezza di bocca, lingua e mucose in generale;

Assenza di lacrime durante il pianto;

Occhi infossati;

Svogliatezza e irritabilità;

Mancanza di energia e letargia (attività rallentate, sonno e difficoltà di risveglio);

Cute fredda, secca e anelastica;

Riduzione importante della frequenza di minzione;

Pannolino asciutto per più di tre ore (è indicativo di una minzione poco frequente nei bambini più piccoli);

Fontanella infossata (nel lattante);

Tachicardia e tachipnea;

Senso di sete importante (questo sintomo è più facile da notare nei bambini più grandi, che riescono a esprimere meglio i propri bisogni). Per approfondire: Sintomi della Disidratazione Disidratazione nei Bambini: Gradi e Sintomatologia È possibile distinguere tre gradi (o livelli) di disidratazione nei bambini: La disidratazione di grado lieve , in cui la perdita di acqua è pari al 3-5% del peso corporeo totale;

, in cui la perdita di acqua è pari al del peso corporeo totale; La disidratazione di grado moderato , in cui la perdita idrica è pari al 6-9% del perso corporeo complessivo;

, in cui la perdita idrica è pari al del perso corporeo complessivo; La disidratazione di grado severo, in cui la perdita di acqua è pari o superiore al 10% del peso corporeo totale. Disidratazione Lieve nei Bambini: Sintomi In genere, quando è di grado lieve, la disidratazione nei bambini risulta essere asintomatica. Ciò è pericoloso, perché i genitori potrebbero non rendersi conto del problema. Disidratazione Moderata nei Bambini: Sintomi In presenza di una disidratazione di grado moderato, il piccolo paziente diviene sofferente e manifesta sete, irritabilità, cute fredda, secca e anelastica, secchezza delle labbra e delle mucose, occhi infossati, riduzione della lacrimazione, riduzione della frequenza di minzione e fontanella infossata (nel lattante). In presenza di questi sintomi, i genitori dovrebbero contattare immediatamente il pediatra. Disidratazione Severa nei Bambini: Sintomi Quando è severa, oltre ai sintomi precedenti, la disidratazione nei bambini comporta anche letargia, tachicardia (aumento del numero di battiti cardiaci), tachipnea (aumento del numero degli atti respiratori) e un allungamento del tempo di riempimento capillare. A questi livelli, la disidratazione rappresenta un'emergenza medica, da trattare in pronto soccorso. Qui, i medici valuteranno, dapprima, le condizioni di equilibrio idrosalino del piccolo paziente; quindi, successivamente, provvederanno a correggere in modo adeguato le perdite di acqua e di sali per mezzo di infusioni per via parenterale (la perdita di acqua comporta, in parallelo, una dispersione di sali). Disidratazione nei Bambini: condizioni associate In genere, la disidratazione nei bambini si associa (in quanto ne è una conseguenza) a condizioni, quali: Vomito;

Diarrea;

Febbre maggiore di 38°C.

Diagnosi Diagnosi Disidratazione nei Bambini: come riconoscerla Per la diagnosi di disidratazione nel bambino, sono fondamentali la valutazione dei sintomi e dei segni (esame obiettivo), e l'anamnesi. In particolare, merita un approfondimento l'esame obiettivo: Questa indagine permette di risalire al grado di disidratazione del piccolo paziente; confrontando il peso abituale del bimbo con quello misurato al sospetto di disidratazione, infatti, è possibile calcolare il deficit idrico.

Nel corso dell'esame obiettivo, inoltre, il medico provvede a misurare un altro parametro importante per la stima del grado di severità della disidratazione: il cosiddetto tempo di riempimento capillare.

Il tempo di riempimento capillare (CRT) è un test diagnostico non invasivo, che permette di valutare molto rapidamente la perfusione sistemica e consiste nel comprimere il letto capillare (in genere sul palmo della mano o sul polpastrello) e contare il tempo impiegato per la ricomparsa del flusso, facendo riferimento al cambiamento di colore della pelle.

Se il tempo di riempimento capillare risulta maggiore di 2 secondi, si rientra nel patologico.

Gli individui in uno stato di disidratazione presentano un tempo di riempimento capillare allungato. Scala di Disidratazione Clinica Uno strumento utile alla stima della disidratazione nei bambini, che usano i medici ma che può risultare utile anche ai genitori, è la cosiddetta scala di disidratazione clinica.

La scala di disidratazione clinica prende in considerazione i sintomi tipici della disidratazione nel bambino e vi assegna un punteggio crescente da 0 a 2, in base alla loro gravità; considera, per esempio, la lacrimazione e vi assegna il punteggio di 0, se è normale, di 1, se è soltanto in parte ridotta, e di 2, se è assente. Se il risultato complessivo dei vari punteggi assegnati ai sintomi è maggiore di 5, il piccole paziente è in uno stato di disidratazione moderata o grave.