Cos'è La disgeusia consiste nell'alterata capacità di percepire il gusto. Le cause sono numerose e vanno dal comune raffreddore a condizioni mediche più gravi che coinvolgono il sistema nervoso centrale. L'alterazione del gusto può anche essere un segno del normale invecchiamento. Shutterstock Cosa s’intende per Disgeusia? La disgeusia è un disturbo caratterizzato dall'alterazione, dalla distorsione o dall'indebolimento della percezione del gusto. In molti casi, si tratta di una problematica transitoria correlata, per esempio, alle patologie da raffreddamento (influenza, raffreddore ecc.) oppure all'assunzione di alcuni farmaci. Altre volte, però, il gusto alterato è persistente e rende opportuno il consulto del proprio medico o dell'otorinolaringoiatra. Terminologia e Tipi di Disgeusia Disgeusia è il termine medico che indica una capacità alterata o distorta di percepire il gusto. Si possono distinguere: Disgeusie quantitative , intese come turbe del gusto in termini di assenza, riduzione o aumento. Tipi specifici di disturbi del gusto quantitativi includono: Ipogeusia : ridotta capacità di percepire il gusto; Ageusia : perdita del gusto, incapacità di percepire il gusto; Ipergeusia : aumento dell'acuità gustativa;

, intese come turbe del gusto in termini di assenza, riduzione o aumento. Tipi specifici di disturbi del gusto quantitativi includono: Disgeusie qualitative , intese come alterazioni delle sensazioni gustative in termini di qualità (es. gusto alterato rispetto a quello atteso, sapore metallico in bocca, astringente, rancido ecc.): Parageusia : alterazione del senso del gusto con percezione di sapori non pertinenti o sgradevoli. Una forma comune di parageusia è il gusto metallico, frequentemente imputabile all'assunzione di alcuni farmaci (es. acetazolamide, metronidazolo). Talvolta, il termine parageusia, inteso come cattivo gusto persistente in bocca, è usato in modo intercambiabile con disgeusia. Nelle parageusie propriamente dette (o illusioni del gusto ), le percezioni gustative reali vengono erroneamente interpretate, cioè un sapore elementare (dolce, amaro, acido, salato) viene confuso con un altro o percepito come sgradevole. Allucinazioni gustative : sono percezioni gustative in assenza di un oggetto stimolante; si osservano per lo più in malattie del sistema nervoso centrale (come alcune forme di crisi epilettiche) ed in certi disturbi psichici, come la schizofrenia.

, intese come alterazioni delle sensazioni gustative in termini di qualità (es. gusto alterato rispetto a quello atteso, sapore metallico in bocca, astringente, rancido ecc.): Da ricordare La disgeusia (gusto alterato, distorsione del senso del gusto) non deve essere confusa con altri disturbi del gusto quali l'ageusia (perdita del gusto) e l'ipogeusia (riduzione del senso del gusto).

Diagnosi Essendo le possibili cause numerose, l'interpretazione della disgeusia non è sempre semplice. Per questo motivo, l'iter diagnostico prevede diverse indagini per valutare se il problema è relativo al gusto o se è implicata una disfunzione olfattiva, neurologica o di altra origine. Disgeusia: cosa prevede l’iter diagnostico? Anamnesi approfondita (il medico rivolge al paziente domande su sintomi associati alla disgeusia, farmaci in uso, condizioni mediche pregresse o in atto e concomitanti alterazioni del senso dell'olfatto);

Esame obiettivo otorinolaringoiatrico completo (ispezione del cavo orale, palpazione di lingua e ghiandole salivari);

Esame endoscopico di naso e gola;

Test dell'olfatto e del gusto (test d'individuazione e di riconoscimento, elettrogustometria, potenziali evocati gustativi ecc.). A seconda del sospetto diagnostico, possono essere indicati: Biopsia delle papille gustative;

Esami radiologici o TC/RM (seni paranasali, base cranio);

Valutazione neurologica;

Visita odontoiatrica.