Endocrinologo, Gastroenterologo, Ortopedico e Pediatra

Per esempio, sono pazienti dell'endocrinologo coloro che soffrono di:

Gli ormoni sono dei messaggeri chimici importantissimi, in quanto provvedono a regolare il metabolismo , la crescita, la riproduzione e lo sviluppo sessuale. Le ghiandole endocrine che secernono gli ormoni sono la tiroide, la paratiroide, l' ipofisi , il pancreas , i surreni , le ovaie (nella donna) e i testicoli (nell'uomo). Pertanto, si ci rivolge a un endocrinologo in caso di disturbi o disordini di una di queste ghiandole appena nominate.

È bene che un genitore richieda un consulto pediatrico, per il proprio figlio, se quest'ultimo è vittima di un trauma particolarmente grave, manifesta i sintomi di una malattia infettiva ( morbillo , rosolia , varicella , orecchioni ecc.), dimostra strani comportamenti o difficoltà nell'eseguire particolari movimenti, sembra essere affetto da disturbi mentali o emotivi, ha comportamenti insoliti per la sua età ecc.

GLI OBIETTIVI DELLA PEDIATRIA: ALCUNI DETTAGLI IN PIÙ

La gastroenterologia è quella branca della medicina interna che studia le caratteristiche e i metodi di cura più appropriati per le malattie dell' apparato digerente . Il gastroenterologo , quindi, è un medico internista specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle patologie che possono colpire l' esofago , lo stomaco , l' intestino tenue , l' intestino crasso e il sistema epato- biliare ( fegato , pancreas, cistifellea e dotti biliare) dell'essere umano.

Chi è l’Ortopedico?

Shutterstock

L'ortopedia è quella branca della medicina che studia, cura e tenta di prevenire i problemi e le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico.

L'ortopedico, quindi, è un medico specializzato nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione delle patologie che possono colpire il complesso sistema di muscoli, ossa, tendini, legamenti e nervi, presenti nel corpo umano.

È importante sottolineare che il trattamento ortopedico è sia conservativo che chirurgico.

ORIGINE DEL NOME

Anticamente l'ortopedico era il medico che curava le deformità degli arti e della colonna vertebrale nei bambini. Non a caso i termini ortopedico e ortopedia derivano dall'unione delle parole greche "orthòs", che significa "diritto", e "pàis", che vuol dire "bambino".

Oggi, l'ortopedico ha pazienti di tutte le età, ma, nonostante ciò, ha mantenuto il nome di un tempo.

SOTTOSPECIALIZZAZIONI DELL'ORTOPEDICO

Molto spesso, nel corso della loro formazione professionale, gli ortopedici si specializzano ulteriormente in un ambito della loro disciplina, diventando degli esperti di una determinata parte anatomica del corpo – per esempio il ginocchio o la mano – oppure di una certa tipologia di patologie – per esempio le artriti o i tumori dell'apparato muscolo-scheletrico.

Brevemente, le più importanti sottospecializzazioni dell'ortopedia riguardano:

Le forme di artrite e l'osteoartrite

Le fratture ossee

La sostituzione, con protesi, delle articolazioni danneggiate

La reumatologia

Gli infortuni durante l'attività sportiva (medicina sportiva)

I problemi della mano

I problemi della spalla

I problemi del ginocchio

I problemi della colonna vertebrale

Le malattie muscolo-scheletriche dell'infanzia

L'oncologia muscolo-scheletrica

Continua (Seconda Parte):