Disbiosi: Cos'è, Quali i Sintomi e Cosa la Provoca

Flora Batterica e Disbiosi Funzioni della flora batterica intestinale La flora batterica è costituita prevalentemente da microorganismi simbionti, responsabili di numerose funzioni benefiche per l'organismo. Le principali sono: Ostacola la proliferazione dei patogeni;

Produce molecole nutritive per le cellule della mucosa intestinale, migliorando la funzionalità dell'organo e prevenendo alterazioni quali stipsi e diarrea. In una certa misura, l'equilibrio della flora batterica è implicato nelle acuzie di certe patologie croniche infiammatorie dell'intestino;

Migra all'esterno, costituendo anche la flora batterica dei genitali (proteggendo, ad esempio, la vulva femminile dalle vaginosi e dalle uretriti);

Modula il sistema immunitario, non solo localmente anche a livello sistemico (sono noti gli assi intestino-polmone e intestino-cervello). La disbiosi non è la “radice di tutti i mali” Nonostante l'importanza della flora batterica intestinale sia quindi nota (anche se non del tutto compresa), spesso la disbiosi è sottovalutata e non viene considerata una vera e propria malattia, ma piuttosto una condizione "disagevole". Per contro, di recente sta emergendo una controtendenza che, com'è deducibile, tende ad attribuire ingiustificatamente alle "presunte" disbiosi la colpa di svariati disturbi e patologie. Ad esempio: intolleranze alimentari, suscettibilità ad infezioni, allergie, malattie autoimmuni, carenze nutrizionali, suscettibilità ai tumori, bassa efficienza fisica con senso di debolezza ecc. Infatti, se da un lato sappiamo che la flora batterica intestinale è essenziale a molte funzioni, dall'altro non è detto che possa essere implicata nell'eziologia dei suddetti disturbi. Se così fosse, sarebbe sufficiente integrare per 15-30 giorni con alimenti o integratori probiotici per apprezzare oggettivi miglioramenti sia nei sintomi, sia nei parametri diagnostici di queste condizioni. Ciò non avviene quasi mai, con eccezione delle condizioni francamente legate a disbiosi intestinale.

Sintomi Quali sono i sintomi della disbiosi? La diagnosi di disbiosi può non essere semplice. Essa può celarsi dietro manifestazioni "poco chiare", non sempre tipiche; l'unico mezzo che abbiamo a disposizione, d'altro canto, è l'osservazione della salute e della funzionalità digestive dell'ultimo tratto (colon). Questo è il primo distretto a risentire della disbiosi e dev'essere quindi il fattore prioritario di un'eventuale valutazione. I sintomi a prevalente localizzazione gastrointestinale più diffusi nella disbiosi sono: gonfiore addominale, meteorismo, flatulenza (eccessiva produzione di gas intestinali), disturbi dell'alvo (stitichezza alternata a diarrea) e, talvolta, anche sensazione di "cattiva digestione". Possono raramente comparire nausea, vomito e feci untuose - solitamente caratteristiche dei quadri più intensi. In linea "teoria" - per le sopra elencate correlazioni - possono insorgere anche sintomi aspecifici come: cefalea, disturbi del sonno, cambiamenti dell'umore e ridotta efficienza fisica. Complicazioni frequenti della disbiosi Soprattutto nella donna, la disbiosi può inoltre essere responsabile di infezioni urogenitali ricorrenti, come la candidosi vaginale, le vaginosi e le uretriti batteriche. Negli atleti molto impegnati, soprattutto nel periodo invernale, la disbiosi può aumentare la suscettibilità delle infezioni al tratto respiratorio superiore.