Dipendenza dal sonno: cos'è, sintomi e consigli

Introduzione È possibile essere dipendenti dal sonno? Spesso vengono confuse diverse condizioni problematiche quali nascolessia, ipersonnia e disturbi del sonno, con una vera e propria dipendenza dal dormire. Non si riescono ad aprire gli occhi al mattino, e si avverte la costante esigenza di coricarsi per dormire anche qualche ora più volte al giorno. Un'eccessiva sonnolenza potrebbe essere segno di un altro problema, quale ad esempio una condizione di salute mentale come depressione e ansia, ma anche conseguenza dell'assunzione di determinati farmaci. Quando l'eccessiva sonnolenza è diventata un disturbo costante ed evidente e sta influenzando la vita quotidiana, è importante rivolgersi al proprio medico che saprà valutare la sintomatologia. La dipendenza dal sonno è difficilmente diagnosticabile, infatti la necessità di dormire molte ore potrebbe essere imputabile a ipersonnia, una condizione di salute mentale o un altro problema di salute.

Dipendenza dal sonno: cos'è? Una dipendenza è sempre un disturbo cerebrale che comporta il desiderio compulsivo di una sostanza o di mettere in atto un comportamento che può portare alla ricerca ossessiva di una "ricompensa" o di un guadagno. Le dipendenze più comuni sono associata al gioco d'azzardo, alle droghe, all'alcol e al fumo, e molto raramente al sonno. La dipendenza dal sonno, infatti, non è riconosciuta dal punto di vista medico, inoltre non ha conseguenze così dannose l'eccedere con il dormire, come avviene ad esempio con l'assunzione di sostanze. Il sonno è una funzione biologica, e non è fondamentalmente dannoso. Si può parlare comunque di una spleep addiction, quando un soggetto tende a trascorrere più della metà delle ore della giornata dormendo. Non semplicemente steso, ma di sonno effettivo.

Differenza con l'Ipersonnia Una condizione definibile come dipendenza dal sonno è l'ipersonnia, un disturbo del sonno caratterizzato da eccessiva sonnolenza con estrema facilità ad addormentarsi indipendentemente dal momento del giorno e dal luogo. Ci si può addormentare al tavolo di un bar, appoggiati al muro, al lavoro, alla guida. L'eccesso di sonno durante il giorno può avere molteplici cause, così come le altre condizioni di eccessivo sonno come: narcolessia

Sindrome di Kleine-Levin

ipersonnia idiopatica

apnea notturna

dysania , ovvero l'impossibilità di alzarsi dal letto Cos'è la narcolessia? La narcolessia è un disordine neurologico caratterizzato da sonnolenza diurna cronica, spesso associata ad un'improvvisa perdita del tono muscolare (cataplessia). L'esatta causa non è ancora definita con precisione. Si parla piuttosto di concause genetiche ed ambientali. I sintomi della narcolessia sono essenzialmente l'eccessiva sonnolenza scatenata da malattie, stress o privazione del sonno.

Sintomi della dipendenza dal sonno (o eccessiva sonnolenza) Anche se la dipendenza dal sonno non è riconosciuta come una condizione medica, ci sono segnali a cui prestare attenzione che potrebbero indicare un disturbo del sonno come l'ipersonnia. I segni di ipersonnia includono: stanchezza

difficoltà a svegliarsi dopo un lungo sonno

irritabilità

la necessità di dormire spesso, nel pomeriggio o a metà mattina

difficoltà di memoria

nebbia cognitiva Anche se l'ipersonnia non è una dipendenza dal sonno, può causare una serie di problematiche come: poca energia

affaticamento

mal di testa

inappetenza

irrequietezza

allucinazioni

amnesie

Eccessiva sonnolenza e salute mentale La dipendenza dal sonno, o meglio l'eccessiva sonnolenza, potrebbe essere correlata ad una condizione di salute mentale. Non è un caso, infatti, se spesso i soggetti a cui è stata diagnosticata um disturbo mentale o psichiatrico e depressione trascorrono molto tempo a letto.