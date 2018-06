La dipendenza affettiva è un disturbo comportamentale che condivide aspetti comuni a tutte le tipologie di dipendenza e, allo stesso tempo, presenta caratteristiche peculiari che riguardano l'innamoramento e la relazione sentimentale.

Normalità e dipendenza patologica

In una relazione sentimentale , è assolutamente normale, quasi fisiologico, che si instauri una sorta di dipendenza fisica e psicologica tra i partner. Nel tempo, con il passaggio dall'innamoramento ad un amore più maturo, dovrebbe venirsi a determinare, però, un'equilibrata convivenza dell' individualità e dell' autonomia di ciascuno dei partner . In alcune circostanze, un certo grado di dipendenza "positiva" può mantenersi, ma nella relazione questa assume un valore funzionale, reciproco e sano .

Nei casi di dipendenza affettiva, invece, la persona non sperimenta il bisogno di ritrovare la propria autonomia ed indipendenza, ma vuole mantenere inalterato il desiderio di totalizzante fusione con il partner, sperimentato nella fase d'innamoramento. La dipendenza, inizialmente fisiologica, può assumere caratteristiche così estreme da diventare patologica. In un certo senso, la dipendenza affettiva può essere interpretata come un tentativo di mantenere sotto controllo le proprie emozioni: chi ne soffre cerca di gestire la propria vita attraverso esperienze e comportamenti che incrementano la sensazione di benessere ed allontanano ogni tipo di emozione spiacevole, come la tristezza, il dolore, la solitudine e la noia.

Perché si instaura una dipendenza affettiva?

A differenza di una normale relazione romantica, in cui l'amore è una sorta di dipendenza "positiva", la dipendenza affettiva risulta inappropriata e non è reciproca tra i due partner. Questa condizione è pericolosamente negativa e "tossica": senza la presenza del partner, la persona che vive una dipendenza affettiva percepisce la propria vita come insignificante, quindi rinuncia ai propri spazi e bisogni, pur di stare con l'oggetto del suo amore.

Proprio sulla base di tale considerazione si instaura l'inganno alla base della dipendenza affettiva: si pensa di amare l'altra persona, quindi risulta naturale privarsi di tante cose per il partner. Concentrandosi sul bisogno assoluto e continuo dell'altro, il soggetto si allontana gradualmente sempre più da sé e dai suoi progetti.

In questo modo, però, aumenta sempre più un senso di vuoto, quindi il bisogno dell'altro. Si genera, così, un'inevitabile circolo vizioso che rafforza la dipendenza affettiva.