La dimensione del pene è genetica?

Questo articolo esplora come la genetica e altri fattori, come gli ormoni, influenzano le dimensioni del pene.

La genetica gioca un ruolo sostanziale nella dimensione del pene , così come con altre caratteristiche fisiche come l' altezza di una persona.

Anche se il gene AR innesca la formazione del pene, gioca solo un ruolo parziale nella dimensione effettiva del pene. Per questo, il testosterone gioca un ruolo più centrale, e non solo durante lo sviluppo fetale ma anche durante un periodo subito dopo la nascita noto come "mini-pubertà".

Il gene AR svolge un ruolo nella prima fase dello sviluppo ( embriogenesi ), durante la quale l' embrione svilupperà una crescita di tessuto chiamata tubercolo genitale . Il gene AR determina se il tubercolo ha recettori AR a cui il testosterone può attaccarsi e attivarsi. In tal caso, il tubercolo si formerà in un pene e in uno scroto . In caso contrario, il tubercolo si invertirà per formare una vagina e un clitoride .

La dimensione del pene dipende da diversi geni, a cominciare dai cromosomi sessuali che si ereditano dalla madre e dal padre. Questi cromosomi contengono tutte le informazioni, sotto forma di geni, che stabiliscono se si è biologicamente maschio (XY) o femmina (XX). In pratica, è il cromosoma Y che designa il feto come maschio ed è coinvolto principalmente nella determinazione e nello sviluppo del sesso maschile. Il cromosoma Y contiene tra 70 e 200 geni.

La genetica è il fattore predittivo più importante della dimensione del proprio pene. Proprio come il colore degli occhi e della pelle e l'altezza sono determinati da fattori ereditari, lo stesso vale per le dimensioni del pene. Tuttavia, esistono altri fattori che possono influenzare la lunghezza, la circonferenza e la circonferenza del pene di una persona:

Pene: lunghezza media

Qual è la dimensione media del pene?

La lunghezza del pene viene misurata lungo la parte superiore del pene, dall'osso pubico al glande. La misurazione viene generalmente effettuata quando il pene è eretto. Tuttavia, la dimensione eretta può essere stimata allungando un pene flaccido.

In termini di lunghezza, una ricerca condotta su oltre 15.500 uomini in tutto il Mondo ha rilevato che non c'è molta variazione effettiva nelle dimensioni del pene (Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15,521 men. BJU Int. 2015;115(6):978-986). Secondo questo studio, la lunghezza media di un pene flaccido è di 9,17 cm, mentre la lunghezza media di un pene eretto è di 13,11 cm.

Questo è significativo poiché la maggior parte degli uomini crede che il pene eretto medio sia superiore a 16,24 cm e la ricerca dimostra che circa la metà di loro vorrebbe avere un pene più grande (King BM. Average-size erect penis: fiction, fact, and the need for counseling. J Sex Marital Ther. 2021;47(1):80-89). Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il porno ha dato a molti un'idea irrealistica di cosa sia un pene "normale". La verità è che avere un pene grande o piccolo è raro: infatti, solo il 5% circa degli uomini ha un pene eretto più lungo di 16 cm e solo il 5% circa ha un pene eretto più corto di 10 cm.

In altre parole: la dimensione della maggior parte dei peni maschili rientra nella media, ma esistono differenze significative nel modo in cui ciascun organo appare.

Quanto è lungo il pene in media? In media, la lunghezza del pene a riposo è compresa tra gli otto e i dieci centimetri. In ogni caso, anche dimensioni inferiori non sono considerate anomale, perché la misura che conta è quella che viene raggiunta durante l'erezione e, mediamente, corrisponde ai 12-15 centimetri.

