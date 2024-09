Difficoltà a respirare: quali sono le cause e quando preoccuparsi?

Generalità La difficoltà a respirare (o difficoltà respiratoria) è un sintomo che consiste nella sensazione di respirazione affannosa e forzata. Questa manifestazione può essere accompagnata da una sofferenza soggettiva o da un'anomala eccessiva consapevolezza, da parte del paziente, del proprio respiro. Le difficoltà respiratorie possono essere attribuite: Alla discrepanza tra la richiesta d'ossigeno dell'organismo e la capacità di rispondere a quest'input ;

la dell'organismo e la ; Al tentativo di superamento di un ostacolo alla regolare ventilazione polmonare. Pertanto, le difficoltà respiratorie possono dipendere innanzitutto da disfunzioni dei polmoni e/o del cuore, cioè gli organi che riforniscono il corpo d'ossigeno rispettivamente attraverso gli scambi gassosi e la circolazione sanguigna. Respirare con difficoltà può derivare da molteplici cause: alcune sono prettamente fisiologiche, come, per esempio, durante o dopo un'attività fisica intensa o nell'ultimo trimestre di gravidanza; in altri casi, le difficoltà respiratorie hanno un'origine patologica e, spesso, si osservano nel contesto di malattie dell'apparato respiratorio e cardiopatie. Esistono, però, altre condizioni che si associano a questa manifestazione, come quelle neurologiche, muscolo-scheletriche, endocrine, ematologiche e psichiatriche.

Cos’è Cosa s’intende per difficoltà respiratorie? Le difficoltà respiratorie sono più comunemente descritte come una sensazione soggettiva che manchi l'aria o il fiato sia corto. Questo sintomo insorge per soddisfare una maggiore domanda di ossigeno dell'organismo o superare un ostacolo alla normale respirazione.

Diagnosi Difficoltà respiratorie: cosa prevede l’iter diagnostico? La difficoltà a respirare è un sintomo che non deve essere sottovalutato, soprattutto se si presenta durante particolari attività fisiche, dopo un piccolo sforzo o in condizioni di riposo. In questi casi, è bene consultare un medico per approfondire la situazione e l'iter diagnostico per inquadrare le cause della difficoltà a respirare deve essere più completo possibile. Shutterstock Anamnesi Il medico raccoglie informazioni relative a: Condizioni predisponenti le difficoltà respiratorie (eventuali patologie polmonari o cardiopatie pregresse, familiarità per l'ipertensione arteriosa ecc.);

Modalità d'esordio (improvviso o graduale);

Intensità e frequenza della difficoltà respiratoria (situazione nella quale si riscontra; da quanto tempo il paziente avverte la sensazione ecc.);

Sintomatologia associata alla difficoltà respiratoria (febbre, malessere generale, edema degli arti inferiori, dolore al petto ecc.);

Fattori scatenanti o aggravanti (come sforzo fisico necessario a produrre dispnea, raffreddore, esposizione agli allergeni ecc.). Esame obiettivo ed altre indagini diagnostiche Successivamente, il paziente è sottoposto ad un esame obiettivo, incentrato su cuore e polmoni, per indirizzare all'esecuzione di indagini strumentali mirate ad accertare l'entità delle difficoltà respiratorie ed approfondire il quadro clinico. Il percorso diagnostico può avvalersi, in particolare, di: Radiografia toracica;

Esami del sangue;

Tampone faringeo;

Tampone nasale;

Elettrocardiogramma (ECG), per valutare l'eventuale inadeguato flusso sanguigno al cuore;

Fibroscopia delle vie respiratorie superiori;

Spirometria;

Angiografia con tomografia computerizzata;

Risonanza magnetica.