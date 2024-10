Difetti della vista: quali sono i principali e come si vede?

Molte cause possono produrre questo effetto, alcune delle quali dipendono dal cristallino e dalla cornea : i cosiddetti vizi di refrazione ( ametropie ) sono responsabili di una ridotta capacità visiva.

L' occhio normale ( emmetrope ) vede bene sia gli oggetti lontani, sia quelli vicini. Se i raggi luminosi riflessi da un oggetto non sono adeguatamente focalizzati sulla retina , invece, la visione è distorta.

Anche nella presbiopia si verifica un'anomala proiezione di quanto osservato sulla retina. Questo difetto visivo è tipico dell' età avanzata e risulta strettamente correlato al naturale processo d'invecchiamento del cristallino e della sua ridotta "elasticità" per vedere da vicino.

Se l'immagine osservata non viene focalizzata correttamente sulla retina, la visione risulta offuscata o distorta. L'entità del deficit visivo che ne consegue è tanto maggiore, quanto più grave è l'entità del vizio refrattivo (ametropia).

Cornea e cristallino corrispondono, infatti, a due lenti positive (cioè convergenti), con potere refrattivo rispettivamente fisso e, entro certi limiti, variabile. Ciò consente all' occhio normale ( emmetrope ) di vedere bene e in modo distinto sia gli oggetti lontani, sia quelli vicini.

Sintetizzando ai minimi termini il sofisticato meccanismo della visione, la luce attraversa cornea, pupilla , cristallino e corpo vitreo, quindi viene trasformata in impulsi nervosi dalla retina che trasmette lo stimolo visivo al cervello attraverso il nervo ottico .

L'occhio è un sistema " diottrico " – aggettivo che deriva dal greco e significa "vedere attraverso" – in cui le lenti più importanti sono rappresentate da cornea e cristallino .

La presbiopia non è un vero e proprio vizio refrattivo. Si tratta, infatti, di un difetto della vista dovuto al naturale invecchiamento del cristallino, il quale perde la propria flessibilità, diventando più rigido e resistente ai cambiamenti di forma. Il risultato è una graduale riduzione dell'accomodazione e una maggiore dipendenza dagli occhiali per vedere da vicino.

Nell'astigmatismo, le irregolarità sulla superficie della cornea o del cristallino producono un'ineguale rifrazione delle immagini osservate. Pertanto, le onde luminose anziché convergere sulla retina nello stesso punto focale, risultano messe a fuoco in maniera diversa nei vari piani trasversali. Ciò comporta una minore nitidezza visiva sia da lontano, sia da vicino.

Diottrie, decimi e gradi: cosa sapere?

Che cosa sono le diottrie?

La diottria è l'unità di misura del potere di rifrazione di un sistema ottico. In altre parole, esprime la capacità di una lente di modificare le direzioni dei raggi luminosi in modo che possano formare un'immagine nitida e precisa.

Rapportata alla gravità di un difetto visivo, questo parametro è utile per preparare degli occhiali correttivi. Il valore può essere positivo o negativo: esistono, infatti, lenti positive per correggere l'ipermetropia e la presbiopia, e lenti negative indicate per la miopia.

Lo sapevate che… Nel processo di visione, la cornea costituisce uno dei più importanti mezzi diottrici dell'occhio. La superficie corneale si comporta come una lente convergente di circa 43 diottrie ed è in grado, assieme al cristallino (il cui potere diottrico medio è di circa 18-20 diottrie), di convogliare i raggi luminosi verso la retina, in modo tale che l'immagine percepita sia nitida.

Qual è la differenza tra diottrie e decimi?

La diottria è un'unità di misura prevista dall'ottica che indica il potere di rifrazione di una lente.

I decimi indicano, invece, la distanza da cui una persona riesce a visualizzare correttamente determinate immagini. Il grado di acutezza visiva in decimi viene misurato con la tavola ottotipica (tabella utilizzata per gli esami della vista con righe di lettere o simboli di grandezza progressiva per simulare la visione fino a dieci metri di distanza).

In pratica, il cosiddetto decimo indica il numero di righe dell'ottotipo che il paziente è in grado di leggere, tenendo in considerazione un occhio emmetrope (sano) può arrivare a leggere a 10/10 senza lenti.

Qual è la differenza tra gradi e diottrie?

Diottrie e gradi non sono la stessa cosa, anche se vengono spesso usati come sinonimi.

Le diottrie indicano il potere di rifrazione che una lente deve avere, in modo da correggere la direzione dei raggi luminosi che la colpiscono.

I gradi non misurano, invece, la forza delle lenti o la gravità del difetto, ma descrivono unicamente l'asse di orientamento per poter correggere l'astigmatismo.