Difese Naturali contro le Infezioni

Le prime due difese stanno alla base di quella che viene definita resistenza aspecifica . Questa include meccanismi di tipo chimico, meccanico e, in alcuni casi, umorale e cellulare, che impediscono la colonizzazione o l'infezione da parte di agenti infettivi. Il corpo umano , per esempio, tollera una grande varietà di microorganismi commensali che competono attivamente contro molti potenziali patogeni.

Aumentare le Difese Naturali

Consigli Utili per Aumentare le Difese Naturali

Il principale consiglio utile per aumentare e rafforzare le proprie difese naturali è quello di adottare uno stile di vita sano a trecentosessanta gradi. Dieta e alimentazione sono tanto importanti quanto la regolare attività fisica e l'abbandono di vizi dannosi e pericolosi (ad esempio, vizio del fumo, assunzione smodata di alcolici, ecc.).

Attività Fisica e Sport per Aumentare le Difese Naturali

L'attività fisica, quando non è portata agli eccessi ma viene svolta in modo sano ed equilibrato, rinforza le difese immunitarie; non è raro sentire persone che raccontano l'assenza di raffreddori o influenza da quando hanno iniziato a fare sport. Gli stessi non hanno paura di sfidare le intemperie per allenarsi, perché sanno che difficilmente le malattie da raffreddamento prenderanno il sopravvento.

L'integrazione alimentare dedicata agli sportivi è tanto più necessaria quanto maggiori sono le risorse fisiche dedicate all'impegno atletico. Tra i prodotti più utili per migliorare le difese naturali ricordiamo l'arginina, l'ornitina e la glutammina.

Alimentazione per Aumentare le difese Naturali

Oltre a basarsi sul consumo di un'ampia varietà di cibi freschi e naturali (frutta e verdura in primis), la dieta ideale per il rafforzamento delle difese immunitarie prevede anche il consumo di yogurt, alimenti funzionali pre- e probiotici.

Se si scopre empiricamente di essere intolleranti o allergici verso un determinato cibo, è bene escluderlo dalla propria dieta. Una volta introdotta, una sostanza verso la quale si è intolleranti può alterare un po' per volta l'efficacia digestiva e quella protettiva della flora batterica; in caso di allergie alimentari la risposta autoimmune concentra le difese verso un qualcosa che non ha nulla di patologico, facilitando l'aggressione dei veri agenti patogeni.

