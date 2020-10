Di solito, per una diagnosi corretta di diastasi addominale, è sufficiente l'esame obiettivo. Nella maggior parte dei casi, la diastasi addominale si risolve spontaneamente, senza alcun trattamento. Tuttavia, in alcuni casi può risultare indispensabile l'intervento del chirurgo. Nel caso dei neonati, il trattamento chirurgico consiste in un intervento di ernia ombelicale o ventrale; nel caso delle donne incinte, l'operazione chirurgica consiste nell' addominoplastica .

La diastasi addominale è la separazione eccessiva della parte destra dalla parte sinistra del muscolo retto addominale . Gli episodi di diastasi addominale riguardando generalmente i neonati e le donne incinte. Nel primo caso, la condizione è dovuta a uno sviluppo incompleto del muscolo retto addominale; nel secondo caso, invece, è dovuta allo stiramento del muscolo retto addominale, operato, dall'interno, dall' utero in continuo accrescimento. Il segno caratteristico della diastasi addominale è una cresta longitudinale, che va dal processo xifoideo dello sterno all' ombelico .

La diastasi addominale , conosciuta anche come diastasi dei retti addominali , è la separazione del muscolo retto addominale di destra dal muscolo retto addominale di sinistra. Per la precisione, i medici parlano di diastasi addominale, quando il muscolo retto addominale destro si distanzia dal muscolo retto addominale sinistro di almeno 2,7 centimetri.

La diastasi addominale è una condizione che interessa, principalmente, i neonati e le donne incinte . Nei neonati, la causa di diastasi addominale è lo scarso sviluppo del muscolo retto addominale; scarso sviluppo che è motivo di una mancata stretta vicinanza, a livello della linea alba, tra l'elemento muscolare di destra e l'elemento muscolare di sinistra. Nelle donne incinte, la causa di diastasi addominale è l'eccessivo stiramento del muscolo retto addominale, indotto dall'espansione dell'utero; in altre parole, l'accrescimento dell'utero, dovuto al feto che diventa sempre più grande, comporta un pressione interna sul muscolo retto addominale, tale per cui ha luogo la separazione dell'elemento muscolare di destra dall'elemento muscolare di sinistra.

Nelle donne incinte, la cresta derivante dalla diastasi addominale è poco evidente all'inizio della gravidanza, mentre tende a rendersi particolarmente visibile durante gli ultimi mesi della gestazione. Nei primi mesi di gravidanza , appare soltanto come un eccesso di pelle e tessuti molli; al termine della gestazione, invece, si manifesta come una vera e propria protuberanza: questa protuberanza è dovuta all'utero che, spingendo sul muscolo retto addominale dall'interno, ha trovato il modo di fuoriuscire da un'apertura lungo la linea alba. Talvolta, dove fuoriesce la porzione di utero, è possibile intravedere il feto.

In genere, i medici diagnosticano la diastasi addominale attraverso il solo esame obiettivo . L'esame obiettivo è l'insieme di manovre diagnostiche, effettuate dal medico, per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni indicativi di una condizione anomala. Se sussistono dei dubbi, il ricorso all'ecografia chiarisce ogni perplessità.

Terapia

Nelle donne incinte, la diastasi addominale non richiede, solitamente, alcun trattamento. Le uniche eccezioni riguardano i casi di donne che sono state protagoniste di diverse gravidanze e hanno bisogno di una sutura della linea alba, danneggiatasi per effetto dello stiramento del muscolo retto addominale. In casi siffatti, la terapia è di tipo chirurgico e consiste nell'intervento di addominoplastica.

Passando quindi ai neonati con diastasi addominale, la tendenza generale è che il problema si risolva spontaneamente, senza alcun trattamento; tuttavia, se comparisse un'ernia ombelicale o ventrale, risulterebbe necessario intervenire chirurgicamente.

Il ricorso alla chirurgia per una diastasi addominale del bambino è un evento molto raro, in quanto è rara l'insorgenza di complicanze dovute alla condizione.

RISOLUZIONE SPONTANEA DELLA DIASTASI ADDOMINALE NELLE DONNE INCINTE

Di norma, la separazione del muscolo retto addominale si risolve entro le prime 8 settimane che seguono il parto.

Secondo alcuni esperti, è possibile accelerare il processo di risoluzione ricorrendo ad alcuni esercizi di fisioterapia.