Diastasi Addominale: cos'è, sintomi e rimedi

Per alcune donne, la diastasi addominale è asintomatica (fatta eccezione per la protuberanza); per altre, è fonte di svariati disturbi, tra cui:

Nelle donne, la protuberanza è poco evidente all'inizio della gravidanza, mentre è particolarmente visibile verso la fine e nel post- parto . Nei primi mesi di gestazione, appare soltanto come un eccesso di pelle e tessuti molli; al termine della gestazione, invece, si manifesta come una vera e propria sporgenza insolita: ciò è dovuto all'utero che, spingendo sul muscolo retto addominale dall'interno, ha trovato il modo di fuoriuscire da un'apertura lungo la linea alba. Talvolta, dove fuoriesce la porzione di utero, è possibile intravedere il feto.

Diagnosi

In genere, i medici diagnosticano la diastasi addominale attraverso il solo esame obiettivo.

L'esame obiettivo è l'insieme di manovre diagnostiche, effettuate dal medico, per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni indicativi di una condizione anomala.

Se sussistono dei dubbi, il ricorso all'ecografia chiarisce ogni perplessità.

Quando fare l'Ecografia per la Diastasi Addominale?

Il medico potrebbe ricorrere all'esame ecografico della parete addominale quando ha il dubbio che i segni presenti siano da ricondursi a un'ernia epigastrica o a un'ernia addominale particolare, chiamata laparocele.

Quando si parla di Diastasi Addominale nelle donne?

In una donna adulta, la distanza tra le due componenti del retto addominale è considerata fisiologica fintanto che non supera i 2 centimetri; pertanto, dal punto di vista diagnostico, si parla di diastasi addominale quando la separazione del muscolo a livello della linea alba è superiore ai 2 centimetri.

Diastasi Addominale: autovalutazione

Esiste un test di autovalutazione che può aiutare le donne a capire se soffrono di diastasi addominale.

Eseguibile anche tra le mure domestiche, questo test prevede di i seguenti passaggi:

Sdraiarsi in posizione supina (pancia in su), con le gambe piegate e i piedi ben piantati a terra;

Mettere una mano dietro la testa, tra capo e collo;

Porre l'altra mano sulla linea mediana (detta anche linea alba) dell'addome, con le dita disposte parallelamente alla linea della vita (perpendicolari alla linea alba);

Sollevare la testa e il collo sostenendosi con la mano e, nel mentre, con i polpastrelli della mano appoggiata sulla pancia, esercitare una pressione graduale sulla zona addominale. Nel sollevare il capo, non bisogna piegare il collo.

La dinamica ricorda molto quella di un Crunch, tra i più classici esercizi per gli addominali;

La dinamica ricorda molto quella di un Crunch, tra i più classici esercizi per gli addominali; Opporsi alla pressione della mano che spinge a livello dell'addome, contraendo il muscolo retto addominale;

Muovere la mano sull'addome a destra e a sinistra, in modo da valutare tutto il muscolo addominale;

Ripetere l'intera procedura a diversa altezza della linea mediana, in modo da valutare per intero la tenuta del muscolo retto dell'addome.

L'autotest è positivo per la diastasi addominale (cioè si è in presenza di diastasi), se almeno 2-3 dita della mano in pressione affondano come se ci fosse una fossa; l'autovalutazione è negativa, invece, se le dita non sprofondano, grazie all'integrità del muscolo retto addominale.