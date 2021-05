Considerando le varie cause di diarrea e la sua natura potenzialmente autolimitante, l'approccio diagnostico deve variare in base alla storia clinica del paziente, alla gravità dei sintomi e alla disponibilità del proprietario.

Per animali con diarrea lieve, normale consumo di cibo e acqua, assenza di vomito o disidratazione , una terapia di supporto è spesso sufficiente. In caso di progressione dei segni clinici, con disidratazione e perdita dell'appetito, sono necessari esami diagnostici aggiuntivi quali esame delle feci , test per malattie infettive ed esami del sangue , con particolare attenzione per animali con segni di patologie sistemiche.

La diarrea acuta (più episodi da meno di 14 giorni) in animali regolarmente vaccinati è solitamente autolimitante e lieve, conseguente ad un problema primario gastrointestinale. La diarrea infettiva , le indiscrezioni alimentari e le allergie alimentari sono le cause più comuni. In questi casi, l'anamnesi è molto importante (contatti con animali malati, intolleranze note, permanenza in canili, consumo di cibo poco cotto o avariato). La presenza di muco , sangue vivo, la difficoltà e l'urgenza nel defecare sono indicativi di un problema al grosso intestino , mentre la perdita di peso e la presenza di sangue digerito indicano un coinvolgimento del piccolo intestino .

Cause di diarrea

La diarrea negli animali da compagnia è stata correlata a Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Campylobacter, Salmonella ed E. coli. D'altra parte, però, molti animali sani albergano questi batteri, e il loro riscontro non implica necessariamente la presenza di segni clinici.

In particolare, esiste una apparente correlazione tra C. perfringens e la diarrea emorragica acuta, ma non è chiaro se la presenza di questo batterio ne sia la causa o la conseguenza, per via di un'alterazione nella microflora intestinale; lo stesso vale per C. difficile.

Campylobacter è invece in grado di provocare sintomi gastrointestinali soprattutto in animali giovani esposti a fattori predisponenti quali stress, sovraffollamento e patologie concomitanti.

Alcuni tipi di E. coli possono causare infezioni intestinali in cani con una compromissione del sistema immunitario, e sono spesso coinvolti nella colite granulomatosa del Boxer, con lesioni simili descritte anche nel Bulldog francese e nel Border collie.

Il Parvovirus canino può causare diarrea emorragica, disidratazione, vomito, febbre e dolore addominale; è altamente contagioso e potenzialmente fatale. Si può riscontrare un quadro clinico simile in caso di gatti con Panleucopenia felina.

La diarrea emorragica è anche correlata al Paramyxovirus canino, agente patogeno del Cimurro.

Altri virus potenzialmente coinvolti in caso di diarrea sono i Coronavirus felini, i virus della leucemia (FeLV) e immunodeficienza (FIV) felini, Rotavirus e Norovirus.

Parassiti gastrointestinali

Le infestazioni da parassiti sono causa di diarrea acuta in particolare nei cuccioli, nei gattini e in animali giovani. Tra quelli coinvolti riscontriamo comunemente Toxocara, Toxascaris, Strongyloides, Ancylostoma e Trichuris.

Un altro parassita molto comune è la Giardia, in particolare negli animali con meno di 6 mesi di età, insieme ai coccidi o altri protozoi come Cryptosporidium.

Reazioni avverse a cibo, tossine e farmaci

Mentre le intolleranze alimentari coinvolgono processi non immunitari, le allergie rappresentano una vera e propria reazione immuno-mediata, che molto spesso si manifesta anche con sintomi cutanei. In questo caso è necessaria l'eliminazione dell'alimento causa di allergia.

Il consumo di alimenti offerti dal tavolo, di immondizia, di cibo contaminato da muffe o materiale non digeribile può provocare irritazione e infiammazione gastrointestinale, e potenzialmente una pancreatite acuta.

Bisogna considerare inoltre l'eventuale presenza di corpi estranei nel tratto alimentare.

Tra le sostanze irritanti e tossiche in grado di causare diarrea ricordiamo gli insetticidi, i metalli pesanti, alcuni funghi, il cioccolato, gli organofosforici e i carbamati. Tra i farmaci, invece, sono particolarmente coinvolti gli antibiotici, gli antiinfiammatori non steroidei, i chemioterapici, gli antiaritmici, il lattulosio e gli immunomodulatori.

Altre patologie intestinali

Altre cause di diarrea sono rappresentate dalle neoplasie (linfoma alimentare, tumori dello stroma, adenocarcinomi) e dalla linfangectasia.

In questi casi, un ausilio diagnostico importante è rappresentato dall'esame ecografico dell'addome, con eventuale esecuzione di biopsie.

Patologie extraintestinali

Le patologie extraintestinali dovrebbero essere considerate in ogni paziente con diarrea. Tra queste, sono rilevanti la pancreatite acuta e cronica, l'insufficienza pancreatica, le patologie epatobiliari e renali, l'ipertiroidismo, l'ipoadrenocorticismo, la sepsi e lo shock cardiovascolare.

L'approccio diagnostico, in questo caso, dipende molto dai riscontri clinici (poliuria, polidipsia, ittero, dolore addominale, soffi cardiaci, etc.) e dall'anamnesi, che guidano verso analisi ulteriori quali ad esempio l'esame delle urine, la valutazione del T4 e del cortisolo.

