Generalità La diarrea nei bambini è un disturbo gastrointestinale piuttosto frequente, che può essere causato da fattori di varia origine e natura.

E' caratterizzata dalla rapida e urgente emissione di feci, aventi consistenza semiliquida o acquosa, più volte nell'arco della giornata.

La diarrea colpisce indifferentemente i bambini di entrambi i sessi e di qualsiasi età, dai lattanti fino ai bambini in età scolare.

Fortunatamente, nella maggioranza dei casi, la diarrea nei bambini è un disturbo molto fastidioso, ma che si può facilmente risolvere.

In qualsiasi caso, la diarrea non deve mai essere sottovalutata, poiché potrebbe costituire il sintomo di patologie di base anche molto gravi.

Cause Le cause scatenanti la diarrea possono essere molteplici e della più svariata natura. Fra queste, ricordiamo: Infezioni, solitamente sostenute da batteri (come la salmonella, la shigella, ecc.), ma che in alcuni casi possono essere provocate anche da virus;

Parassitosi intestinali;

Allergie o intolleranze alimentari;

Assunzione di farmaci, come, ad esempio, gli antibiotici;

Malassorbimento congenito o acquisito;

Patologie gastrointestinali di tipo infiammatorio, come, ad esempio, il morbo di Crohn;

Tumori del tratto gastroenterico. Come si può notare, le cause in grado di favorire la comparsa di diarrea variano dai disturbi più lievi fino ad arrivare a patologie molto gravi, come, ad esempio, le neoplasie. È proprio per questo motivo che la diarrea nei bambini è un sintomo da non sottovalutare.

Modalità di contagio e Prevenzione Se la diarrea è provocata da infezioni batteriche o virali, o da infestazioni parassitarie, queste possono diffondersi e trasmettersi da un individuo all'altro attraverso differenti modalità. Ad esempio, il contagio con i microorganismi responsabili dell'insorgenza della diarrea può avvenire anche in ambito famigliare, vivendo a contatto con membri della famiglia infetti.

In altri casi, invece, il contagio può avvenire se non si rispettano le più comuni norme igieniche. Tuttavia, la diarrea nei bambini dipendente dalla scarsa igiene personale è molto più diffusa nei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli sviluppati.

Per prevenire la diarrea nei bambini provocata da infezioni, generalmente, è sufficiente seguire alcune semplici indicazioni, quali: Lavare accuratamente le mani del bambino prima dei pasti (o le proprie nel caso in cui il bambino non si nutra da solo);

Lavare bene le proprie mani prima di preparare i pasti;

Lavare accuratamente la frutta e la verdura prima di darle al bambino;

Cuocere bene la carne destinata al consumo del bambino;

Non lavare le ciotole degli animali domestici nello stesso lavandino all'interno del quale si lavano i propri alimenti (infatti, gli animali possono talvolta favorire il trasporto di agenti patogeni responsabili della diarrea).

Terapia Poiché la diarrea costituisce un sintomo scatenato da altre condizioni patologiche di base, appare chiaro come sia fondamentale l'individuazione, quindi il trattamento, della causa primaria che ha provocato il disturbo.

Ad esempio, nel caso in cui la diarrea sia provocata da infezioni batteriche, il medico potrebbe decidere di prescrivere la somministrazione di farmaci antibiotici. Se, invece, la diarrea è provocata da parassiti, il medico opterà per la prescrizione di una terapia antiparassitaria.

Nel caso in cui la diarrea nei bambini sia scatenata da un'infezione virale (influenza intestinale), solitamente l'infezione tende ad autolimitarsi e non è richiesta la somministrazione di farmaci antivirali.

Ad ogni modo, nel trattamento della diarrea nei bambini, risulta fondamentale far assumere al bambino molti liquidi, per reintegrare l'acqua e i sali minerali persi con le evacuazioni. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, e soprattutto nei bambini molto piccoli, l'acqua non è sufficiente a ristabilire l'equilibrio salino ed è, pertanto, necessario ricorrere alla somministrazione - per via orale nei casi più lievi e per via parenterale nei casi più gravi - di apposite soluzioni reidratanti saline.

Inoltre, può mostrarsi utile anche l'assunzione di fermenti lattici (come, ad esempio, l'Enterogermina®) il cui compito è quello di favorire il ripristino della normale flora batterica intestinale.

In alcuni casi, inoltre, il medico potrebbe ritenere necessaria la somministrazione di farmaci adsorbenti intestinali, oppure di farmaci inibitori della secrezione intestinale, come l'acetorfano, anche conosciuto con il nome di racecadotril (Tiorfix®).

L'uso di farmaci inibitori della motilità intestinale - che vengono ampiamente utilizzati per trattare la diarrea nei pazienti adulti (come, ad esempio, la loperamide) - è invece controindicato nei pazienti pediatrici, poiché potrebbe provocare gravi effetti collaterali.

Ad ogni modo, in caso di diarrea nei bambini, è fondamentale rivolgersi subito al proprio medico pediatra che, sulla base della gravità del disturbo, dei sintomi ad esso associati e in funzione dell'età del bambino, provvederà a mettere in atto la strategia terapeutica che meglio si adatta a ciascun caso.