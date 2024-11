Diario del mal di testa: a cosa serve e come si compila?

Da ricordare: tenere un diario del mal di testa dettagliato serve a tracciare le caratteristiche dei propri attacchi e può aiutare a raccogliere informazioni aggiuntive sui fattori scatenanti e su come evitarli. Inoltre, i modelli identificati tramite il diario possono aiutare il medico a determinare quali sono i trattamenti più benefici.

Inoltre, annotare in modo accurato i sintomi avvertiti più frequentemente, prima o durante le crisi dolorose, aiuta il medico ad inquadrare meglio la situazione.

Da sempre, una delle prime cose che gli esperti per la cura del mal di testa suggeriscono ai loro pazienti è la compilazione del diario delle cefalee. Le indicazioni riportate in questo registro sono utili per comprendere quali fattori predispongono con più facilità alla cefalea.

I diari della cefalea consentono di registrare in modo prospettico le caratteristiche di ogni attacco e l'uso di calendari è indicato per:

Il mal di testa è uno dei tipi di dolore più comuni e, in assenza di marcatori biologici, la diagnosi della cefalea dipende solo dalle informazioni ottenute da interviste cliniche ed esami fisici e neurologici.

Come va compilato?

Come compilare il diario della cefalea?

Il diario del mal di testa deve contenere le informazioni relative a:

Riferimenti temporali : data e ora dell'attacco;

: data e ora dell'attacco; Dolore : di che tipo è (costrittivo, pulsante, oppressivo o trafittivo); quanto è intenso (lieve, moderato, severo ed invalidante), dove è localizzato (monolaterale, bilaterale, frontale, occipitale ecc.); quanto dura e con quale frequenza compare;

: di che tipo è (costrittivo, pulsante, oppressivo o trafittivo); quanto è intenso (lieve, moderato, severo ed invalidante), dove è localizzato (monolaterale, bilaterale, frontale, occipitale ecc.); quanto dura e con quale frequenza compare; Altri sintomi associati : sono presenti altre manifestazioni in concomitanza dell'attacco di cefalea? Sono presenti nausea, fastidio per luci e rumori, disturbi visivi, vomito e formicolii alle mani?

: sono presenti altre manifestazioni in concomitanza dell'attacco di cefalea? Sono presenti nausea, fastidio per luci e rumori, disturbi visivi, vomito e formicolii alle mani? Fattori scatenanti : fisici (il dolore compare dopo uno sforzo fisico o dopo aver mantenuto per lungo tempo una particolare postura?), emotivi (si stanno vivendo momenti di stress o di ansia?), ambientali (il mal di testa è comparso in concomitanza con bruschi cambiamenti metereologici, in seguito all'eccessiva esposizione al sole o dopo un'escursione in montagna?), ormonali (la cefalea è comparsa prima o durante il ciclo mestruale, nei primi mesi di gravidanza o in seguito alla sospensione della pillola?) ed alimentari (consumo di formaggi, agrumi, cioccolato o cibi contenenti glutammato monosodico, digiuno e disidratazione)

: fisici (il dolore compare dopo uno sforzo fisico o dopo aver mantenuto per lungo tempo una particolare postura?), emotivi (si stanno vivendo momenti di stress o di ansia?), ambientali (il mal di testa è comparso in concomitanza con bruschi cambiamenti metereologici, in seguito all'eccessiva esposizione al sole o dopo un'escursione in montagna?), ormonali (la cefalea è comparsa prima o durante il ciclo mestruale, nei primi mesi di gravidanza o in seguito alla sospensione della pillola?) ed alimentari (consumo di formaggi, agrumi, cioccolato o cibi contenenti glutammato monosodico, digiuno e disidratazione) Farmaci assunti: riportare il nome o la categoria di appartenenza dei medicinali eventualmente usati, gli effetti ottenuti, il dosaggio e la durata della terapia.

Per quanto tempo va compilato il diario della cefalea?

Il medico potrebbe consigliare di tenere un diario del mal di testa ogni giorno per una settimana, un mese o per tutta la durata del trattamento. Le informazioni riportate andranno poi condivise alle visite di controllo per valutare i propri progressi, soppesare l'efficacia dei farmaci o apportare modifiche al tuo piano di trattamento.

Come tenere traccia dei propri episodi di mal di testa?

Ci sono molti modi per tenere un diario del mal di testa. Si possono registrare le informazioni su un modulo prestampato o su un normale calendario o quaderno. In alternativa, è possibile scaricare un'app per il mal di testa e usarla sul computer, tablet o smartphone.