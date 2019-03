Quando la diaforesi improvvisa e/o copiosa si manifesta in modo ricorrente, è opportuno rivolgersi al proprio medico, per ricercare la causa responsabile e stabilire il corretto piano terapeutico per limitare il disturbo.

La valutazione clinica preliminare ha l'obiettivo di approfondire il quadro sintomatologico completo e comprendere in quali condizioni (patologiche o meno) si verifica.

Diaforesi: quali esami possono essere utili?

Il paziente che sperimenta un'anomala diaforesi è sottoposto innanzitutto ad esami di laboratorio, per misurare la concentrazione di zuccheri nel sangue (glicemia), gli ormoni tiroidei, gli elettroliti e, nella donna, la gonadotropina corionica (al fine di controllare se è in atto oppure no una gravidanza).

Sulla base dei risultati di queste analisi, il medico può indicare l'esecuzione di esami specialistici come la visita neurologica od ortopedica, associata o meno alla diagnostica per immagini come TAC, risonanza magnetica e radiografie, utili ad indagare patologie a carico dell'orecchio, del rachide cervicale o del cervello.

La diaforesi che si associa a dolore epigastrico (nella parte superiore dello stomaco) o al petto, che si irradia al braccio ed alla spalla sinistra, sensazione di vertigini e nausea, potrebbe essere il sintomo di un infarto, pertanto è necessario recarsi immediatamente al pronto soccorso.