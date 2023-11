Diabete 1: cos'è e cosa lo provoca

Come si diventa diabetici tipo 1? Cause Il diabete di tipo 1 è causato dalla distruzione delle cellule β – le uniche che producono insulina – da parte di specifici anticorpi, e dalla conseguente progressiva carenza di insulina. Gli anticorpi coinvolti sono di vario genere: contro l'insulina;

contro la proteina GAD65;

contro la proteina IA-2;

contro la proteina IA-2β;

contro la proteina ZNT8. Gli studi dimostrano che gli anticorpi specifici iniziano a svilupparsi nei mesi o negli anni prima che si manifestino i sintomi. Senza insulina il corpo non è in grado di contenere l'aumento glicemico post-prandiale, perché quest'ormone è responsabile dell'ingresso del glucosio dal plasma ai tessuti dipendenti o insulino-sensibili. Parliamo soprattutto di tessuto muscolare scheletrico, cardiaco e adiposo, nei quali è presente soprattutto il recettore GLUT-4. Per questo motivo, le persone con diabete 1 non trattate soffrono di iperglicemia persistente. Il fattore scatenante rimane poco chiaro e le teorie più quotate riguardano la predisposizione genetica, associate o meno a un fattore diabetogeno e/o all'esposizione a un antigene. Fattori genetici ed ereditari Il diabete mellito tipo 1 è una patologia che coinvolge più di 50 geni. In base al locus o alla combinazione di loci, la malattia può risultare: dominante, recessiva o intermedia. Il gene più forte è IDDM1 e si trova nel cromosoma 6, più precisamente nella regione di colorazione 6p21 (MHC di classe II ). Alcune varianti di questo gene incrementano il rischio di riduzione della caratteristica di istocompatibilità di tipo 1. Queste includono: DRB1 0401, DRB1 0402, DRB1 0405, DQA 0301, DQB1 0302 e DQB1 0201, che risultano più comuni nelle popolazioni europee e nordamericane. Straordinariamente, alcune sembrano esercitare un ruolo protettivo. Il rischio di sviluppare il diabete mellito tipo 1 per un bambino è pari al: 10% se il padre è affetto

10% se il fratello è affetto

4% se la madre è affetta e, al momento del parto, aveva 25 anni o meno

1% se la madre è affetta e, al momento del parto, aveva più di 25 anni. Fattori ambientali I fattori ambientali influenzano l'espressione del diabete mellito tipo 1. Per i gemelli monozigoti (che hanno lo stesso patrimonio genetico), quando uno dei due è affetto dalla patologia, l'altro ha solo il 30-50% delle possibilità di manifestarla. Ciò significa che nel 50-70% dei casi la malattia aggredisce solo uno dei due gemelli identici. Il così detto indice di concordanza è inferiore al 50%, suggerendo un'influenza ambientale molto importante. Altri fattori ambientali si riferiscono alla zona di abitazione. Certe aree europee, nelle quali risiedono popolazioni caucasiche, hanno un rischio di insorgenza superiore di 10 volte rispetto a molti altri. In caso di traslocazione, sembra che il pericolo aumenti o diminuisca sulla base del paese di destinazione. Ruolo dei virus Una teoria sulle cause di insorgenza del diabete mellito tipo 1 si basa sull'interferenza di un virus. Questo solleciterebbe l'innesco del sistema immunitario che, per ragioni ancora misteriose, finisce per aggredire anche le cellule beta del pancreas. La Famiglia virale Coxsackie, alla quale appartiene il virus della rosolia, sembra implicato in questo meccanismo ma le evidenze non sono ancora sufficienti a dimostrarlo. Infatti, questa suscettibilità non interessa tutta la popolazione e solo alcuni soggetti colpiti dalla rosolia sviluppano il diabete mellito tipo 1. Ciò ha suggerito una certa vulnerabilità genetica e, non a caso, è stata individuata la tendenza ereditaria di particolari genotipi HLA. Tuttavia, la loro correlazione ed il meccanismo autoimmune rimangono incompresi. Sostanze chimiche e farmaci Alcune sostanze chimiche e certi farmaci distruggono selettivamente le cellule pancreatiche. Il pirinurone, un rodenticida diffuso nel 1976, distrugge selettivamente le cellule beta pancreatiche provocando il diabete mellito tipo 1. Questo prodotto venne ritirato dalla maggior parte dei mercati alla fine degli anni '70, ma non dappertutto. La streptozotocina, un agente antibiotico ed antitumorale usato in chemioterapia per il cancro al pancreas, uccide le cellule beta dell'organo privandolo della capacità endocrina insulinica.

Diagnosi di diabete mellito 1 Il diabete viene generalmente diagnosticato mediante un esame del sangue che mostra una glicemia insolitamente elevata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il diabete come: livelli di zucchero nel sangue pari o superiori a 7,0 mmol/L (126 mg/dL) dopo un digiuno di almeno otto ore, o un livello di glucosio pari o superiore a 11,1 mmol/L (200 mg/dL) due ore dopo un test di tolleranza al glucosio orale. L'American Diabetes Association raccomanda inoltre una diagnosi di diabete a chiunque presenti sintomi di iperglicemia e livelli di zucchero nel sangue pari o superiori a 11,1 mmol/L o livelli di emoglobina glicata (emoglobina A1C) pari o superiori a 48 mmol/mol. Una volta stabilita la diagnosi di diabete, è necessaria la differenziazione dagli altri tipi mediante la ricerca di autoanticorpi che colpiscono vari componenti delle cellule beta. I test più comunemente disponibili rilevano gli anticorpi contro la decarbossilasi dell'acido glutammico, il citoplasma delle cellule beta, o l'insulina, ciascuno dei quali viene preso di mira dagli anticorpi in circa l'80% dei diabetici di tipo 1. Esiste anche un test per gli anticorpi diretti contro le proteine delle cellule beta IA-2 e ZnT8; questi anticorpi sono presenti rispettivamente in circa il 58% e l'80% dei diabetici di tipo 1. Alcuni testano anche il peptide C, un sottoprodotto della sintesi dell'insulina. Livelli molto bassi di peptide C sono suggestivi di diabete di tipo 1.