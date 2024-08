Diabete Insipido: cos'è, cause, sintomi e cure

Generalità Il diabete insipido è una rara sindrome caratterizzata dalla cospicua emissione di urina, accompagnata da un'insaziabile sete con preferenza per le bevande fredde. E' dovuto ad una mancata o insufficiente secrezione dell'ormone antidiuretico (ADH o vasopressina) da parte dell'ipotalamo e dell'ipofisi posteriore, o dalla sua mancata attività a livello renale. Nel primo caso si parla di diabete insipido centrale, ADH-sensibile o neurogenico, nel secondo di diabete insipido nefrogenico o ADH-insensibile (perché non si può correggere con la somministrazione di vasopressina esogena).

Cause Numerose sono le cause che possono indurre diabete insipido, sia nelle sue forme primitive che secondarie. Alla base di questa sindrome possono esservi, ad esempio, rare malattie genetiche o malformazioni congenite a livello ipotalamico (forme primitive); più frequentemente il diabete insipido centrale è conseguenza di traumi cranici, interventi neurochirurgici, processi infettivi (encefalite, meningite) o tumori endocranici; in una buona percentuale di casi (30-40%) la causa, tuttavia, rimane sconosciuta (forme idiopatiche). Rispetto a quello centrale, il diabete insipido nefrogenico è una malattia assai rara, sostenuta dall'incapacità dei recettori renali di rispondere in maniera adeguata all'ADH, di per sé prodotto in quantità normali; anche in questo caso esistono forme congenite ed acquisite, tra cui ricordiamo l'insufficienza renale cronica, l'ipercalcemia e l'ipopotassemia. Infine, possono esservi anche delle forme transitorie, ad esempio per l'azione di sostanze che interferiscono con l'azione dell'ormone antidiuretico.