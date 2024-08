Diabete Gestazionale: perché viene e quando preoccuparsi?

Per prevenire complicanze, che in particolari circostanze possono anche divenire importanti, è comunque essenziale mantenere l'equilibrio glicemico entro i limiti raccomandati, con un rinnovato gesto d'amore verso se stesse ed il piccolo.

Il diabete gestazionale è quindi un fenomeno per certi aspetti "fisiologico", che come tale non comporta normalmente gravi pericoli per la madre ed il nascituro. E' risaputo infatti, che il periodo più a rischio di malformazioni fetali congenite è quello compreso tra il concepimento e la decima settimana di gravidanza, mentre il diabete gestazionale tende classicamente a presentarsi dopo la ventiquattresima settimana, quando lo sviluppo di organi ed apparati è ormai completato.

Il termine screening designa una procedura clinica che non ha scopo diagnostico, ma semplicemente di identificare un sottogruppo a rischio per una determinata patologia. Per la diagnosi definitiva, gli individui risultati "positivi" ad un test di screening devono pertanto sottoporsi ad un ulteriore accertamento, che - qualora risultasse positivo - permetterà un trattamento precoce in grado di produrre il miglior beneficio possibile.

Proprio per la sua tendenza a decorrere in maniera asintomatica o paucisintomatica , l'individuazione del diabete gestazionale non può prescindere da un accurato screening, ancor più importante se viene visto come una preziosa opportunità per ridurre la frequenza di morbilità materna e fetale, e complicanze varie.

Diagnosi

Attualmente non esiste un consenso univoco a livello internazionale sui metodi di screening e diagnosi del diabete gestazionale; per lo stesso motivo non vi è uniformità nei dati epidemiologici. L'incidenza di diabete gestazionale - che è aumentata sensibilmente negli ultimi decenni, probabilmente a causa della sedentarietà , delle mutate abitudini alimentari e dell'innalzamento dell'età media delle gestanti - è stimabile in un 10-20% della popolazione con età maggiore di 35 anni e, per quanto riguarda quella italiana, in un 6% circa (dato medio che tiene conto di tutte le fasce d'età).

Il più diffuso metodo di screening è chiamato GCT, acronimo di Glucose Challenge Test. Si tratta, sostanzialmente, di un esame da carico glucidico con 50 g di glucosio e determinazione della glicemia a 60 minuti dall'ingestione della soluzione glucosata.

Se dopo un'ora la glicemia è superiore od uguale a 140 mg/dl, ma inferiore a 180 mg/dl (7.8-10.2 mmol/L), il test è positivo, anche se non si può ancora parlare di diabete gestazionale. Per ottenere la conferma diagnostica si deve effettuare il carico orale con 100 grammi di glucosio (OGTT), questa volta a digiuno da 8-12 ore. Non è necessario ricorrere a questo test se la glicemia supera i 198 mg/dl, elemento già di per sé sufficiente a porre diagnosi di diabete. Durante l'OGTT a 100 grammi, la glicemia viene misurata ad intervalli di tempo regolari, a digiuno e dopo 60, 120 e 180 minuti dall'ingestione del primo sorso di soluzione glucosata: se due o più valori glicemici risultano superiori a quelli di riferimento, si pone diagnosi di diabete gestazionale; se un solo valore è superiore, si fa diagnosi di intolleranza glucidica in gravidanza.

OGTT a 100 g per la ricerca di diabete gestazionale, interpretazione dei risultati, limiti di normalità Digiuno: Inferiore a 95 mg/dL o 5.2 mmol/L 60 minuti: Inferiore a 180 mg/dL o 10.0 mmol/L 120 minuti: Inferiore a 155 mg/dL o 8.6 mmol/L 180 minuti: Inferiore a 140 mg/dL o 7.7 mmol/L

Ulteriori informazioni sull'esecuzione dei test GCT E OGTT

Se il sospetto di iperglicemia manifesta è elevato (es. presenza di poliuria e polidipsia) la misurazione della glicemia basale può essere sufficiente per confermare la diagnosi di diabete; in questo caso un valore glicemico basale > 126 mg/dl o un valore occasionale > 200 mg/dl sono da considerarsi diagnostici per diabete mellito, purché confermati da un secondo controllo.

Sono in corso studi longitudinali per valutare se l'esecuzione in fase unica del test da carico glucidico standard (approvato per i soggetti non in gravidanza) con 75 g di glucosio e controllo glicemico alle 2 ore dal carico, possa essere applicato al posto del carico glucidico di 100 g sopradescritto. I prossimi dati dovrebbero quindi smorzare le polemiche "infinite" sulla diagnosi di diabete gestazionale, proponendo un modello di riferimento omogeneo.

