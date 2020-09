Per espletare la sua azione terapeutica, il destrometorfano viene assunto per via orale . Difatti, i medicinali che lo contengono (in forma di destrometorfano bromidrato ) sono formulati come pastiglie, gocce orali, sciroppi. Tali medicinali, per essere acquistati, non necessitano di ricetta medica in quanto OTC ( farmaci da banco ) e SOP (farmaci senza obbligo di prescrizione). Essendo classificati come farmaci di fascia C , il loro costo è a totale carico del cittadino.

Come anticipato, l'uso del destrometorfano è indicato per calmare la tosse secca, sia in pazienti adulti che in bambini e adolescenti (in funzione del medicinale preso in considerazione).

Il destrometorfano NON è indicato per il trattamento della tosse cronica e tantomeno per il trattamento della tosse causata dal vizio del fumo , da enfisema o asma .

Alcuni tipi di medicinali - come gli IMAO - non devono essere assunti in concomitanza al destrometorfano, poiché vi è il rischio d'insorgenza di sindrome serotoninergica . In particolare, prima di assumere il destrometorfano è necessario informare il medico se si stanno assumendo o si sono recentemente assunti:

Per informazioni più dettagliate in merito agli effetti indesiderati dei medicinali contenenti destrometorfano, si invita ancora una volta all' attenta lettura del foglietto illustrativo del prodotto che si deve usare.

Il destrometorfano, come del resto qualsiasi altro farmaco, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Difatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Dosaggio e Modo d'uso

Quando e Quanto Destrometorfano assumere

Come accennato, il destrometorfano è disponibile all'interno di pastiglie (gommose o da far sciogliere in bocca), sciroppi e gocce orali, quindi, deve essere assunto per via orale. La posologia può variare in funzione del tipo di medicinale preso in considerazione - quindi, in funzione della forma farmaceutica e della concentrazione di principio attivo presente - così come in funzione dell' età del paziente .