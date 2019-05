Dermografismo: quale trattamento è previsto?

Il trattamento dell'orticaria dermografica dipende essenzialmente dall'entità del disturbo.

Il dermografismo può essere, infatti, lieve e risolversi in modo del tutto spontaneo. In tal caso, il trattamento non è generalmente necessario, ma è utile adottare delle misure generali per evitare gli stimoli che scatenano attacchi di prurito.

Altre volte, se la condizione è grave o fastidiosa, il medico può raccomandare l'assunzione per via orale di farmaci antistaminici e altri medicinali opportuni al controllo dei sintomi o delle cause specifiche.

Alcuni casi di dermografismo resistente al trattamento farmacologico possono trovare utile la fototerapia. Tuttavia, molti pazienti vanno incontro a recidiva entro 2 o 3 mesi dal completamento dei cicli terapeutici.

Farmaci antistaminici

Gli antistaminici - come difenidramina, fexofenadina o cetirizina - rappresentano la prima scelta per gestire i disturbi correlati all'orticaria dermografica. Questi medicinali sono, infatti, in grado di bloccare l'eccesso di istamina, quindi consentono di attenuare il dermografismo.

Nonostante il protocollo terapeutico sia sintomatico e non rappresenti una cura risolutiva, è possibile controllare il dermografismo seguendo cicli di trattamento, per periodi più o meno lunghi, stabiliti dal dermatologo. In media, per ottenere miglioramenti importanti, occorrono 2-3 cicli di terapia, in cui l'assunzione quotidiana di antistaminici per 10-15 giorni è intervallata a pause di 2-3 giorni.