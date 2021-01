Cos'è Dermatite: Cos’è? Shutterstock Il termine "dermatite" è indicativo di diverse malattie della cute, in gran parte caratterizzate da fenomeni infiammatori.

Se intesa nel suo significato più ampio, la dermatite è un disturbo piuttosto comune, alquanto generico e come tale dovuto alle cause più disparate (infezioni, irritazioni, reazioni allergiche, carenze o eccessi alimentari ecc.); esistono, infatti, diversi tipi di dermatite, come la dermatite seborroica e quella atopica (nota anche come eczema o dermatite eczematosa).

Nonostante questa grande variabilità per cause e manifestazioni, le dermatiti sono accumunate da alcuni sintomi caratteristici, come pruriti, arrossamenti e piccoli gonfiori della pelle, talvolta a carattere vescicolare fino a vere e proprie lesioni.

Come anticipato, la dermatite è una condizione piuttosto comune, non contagiosa, che tutto sommato non incide pesantemente sulla salute generale dell'individuo; nonostante ciò, può risultare alquanto fastidiosa per chi ne soffre, talvolta con ripercussioni negative sulla vita di relazione.

Sintomi Come si manifesta la Dermatite: i Sintomi Sintomi Dermatite da Contatto La dermatite da contatto è responsabile di manifestazioni cutanee molto pruriginose, caratterizzate da rossore e comparsa di piccole vescicole su zone di pelle esposte al contatto con sostanze sensibilizzanti (irritanti o allergeniche). Sintomi Psoriasi La psoriasi causa la comparsa di chiazze rosso-biancastre eritemato-squamose di varia grandezza e forma, ad andamento cronico recidivante, ossia soggette ad attenuazione, regressione e ricomparsa. Sintomi Dermatite Seborroica Condizione piuttosto comune del cuoio capelluto, la dermatite seborroica causa spesso forfora grassa; la perdita di squame untuose interessa non solo il cuoio capelluto, ma anche altre zone ricche di ghiandole sebacee, come le sopracciglia, le aree cutanee ai lati del naso e dietro agli orecchi, la zona inguinale e, talvolta, quella ascellare. Sintomi Dermatite Periorale I segni tipici della dermatite periorale localizzano al volto, distribuendosi intorno alla bocca in modo così tipico da determinarne la denominazione clinica. Sintomi Dermatite Erpetiforme I sintomi caratteristici della dermatite erpetiforme (pruriti, arrossamenti, bolle sierose) si accompagnano talvolta a disturbi gastrointestinali. Sintomi Dermatite Atopica Più comunemente conosciuta come eczema atopico, la dermatite atopica si caratterizza per sintomi quali prurito, eritema, arrossamento cutaneo e vescicole, e interessa soprattutto volto, mani, piedi, parte interna dei gomiti e parte posteriore delle ginocchia.

La dermatite atopica alterna fasi sintomatiche a stati clinici silenti. Per approfondire: Sintomi Dermatite

Diagnosi Diagnosi Dermatite: come riconoscerla? La diagnosi di una specifica forma di dermatite non è sempre agevole; come si può intuire, le manifestazioni cutanee sono spesso simili e per certi versi sovrapponibili, nonostante le singole malattie riconoscano cause ed evoluzioni differenti. Innanzitutto, una corretta diagnosi non può prescindere da un'accurata anamnesi, vale a dire da una raccolta approfondita di tutte le notizie relative alla vita del paziente e della sua famiglia, alle malattie passate e alle modalità d'insorgenza e di decorso della malattia in atto. L'approccio anamnestico permette al medico di formulare una serie di ipotesi, che verranno poi smentite o confermate da esami specifici. Per esempio, qualora si sospetti una dermatite da contatto, il dermatologo può effettuare patch test sulla cute per individuare le sostanze responsabili di tale disturbo: si tratta, in sostanza, di applicare sulla pelle della schiena del paziente alcuni dischetti di alluminio, contenenti ciascuno una particolare sostanza (allergene) potenzialmente responsabile della dermatite (le sostanze da testare nel singolo soggetto sono scelte tra quelle con le quali può venire in contatto durante le attività quotidiane, da cui l'importanza di un'anamnesi approfondita); tali dischetti vengono mantenuti sulla cute per 48 ore grazie a particolari cerotti anallergici; una volta tolti, l'eventuale risposta allergica a una o più sostanze applicate sarà individuata dalla presenza di arrossamento, prurito e piccole vescicole localizzate alla sede di contatto; l'interpretazione dei risultati e l'esecuzione del test sono di esclusiva competenza medica. Per diagnosticare altri tipi di dermatite può rendersi necessaria una piccola biopsia cutanea ed esami ematici.